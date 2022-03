Inician actividades para concienciar sobre la salud renal en el Beni

Autoridades del Beni iniciaron actividades para concienciar sobre la prevención de enfermedades renales, informó el martes en conferencia de prensa el responsable departamental de Salud Renal, Michel Ortuño.

“Iniciamos oficialmente las actividades por el mes del riñón, que serán no solamente en el mes de marzo, sino que continuarán durante todo el año”, afirmó.

Esas actividades serán de tipo asistencial mediante laboratorios en los hospitales y centros de primer que cuentan con equipamiento, mediante pruebas de urea y creatinina.

Asimismo, se realizarán actividades de prevención a través de charlas educativas y ferias en diferentes partes del departamento.

“Queremos darle el realce que tiene la prevención de estas enfermedades, porque son caras, representan una carga económica al sistema de salud, al paciente y a la sociedad”, dijo.

Comentó que aumentaron los pacientes con esas enfermedades, porque a causa de la pandemia de COVID-19 las personas se aislaron y por ende aumentó el sedentarismo, es decir no hacían deporte y no acudían a los endocrinólogos, cardiólogos para controlar enfermedades como la diabetes.

El galeno, dijo que se tiene alrededor de 700 pacientes con enfermedades renales a nivel departamental, de los cuales 40 se someten a diálisis en la capital Trinidad, 30 en Riberalta y 15 en Guayaramerín.

Hizo notar que se llegó al límite de la capacidad de las unidades de hemediálisis en estas ciudades, por lo que trata de evitar que unos 2.000 pacientes con factores de riesgo desarrollen la citada enfermedad.

“La terapia de sustitución, es decir la hemodiálisis, es temporal, hasta conseguir un donante (de riñón), pero no debemos llegar a esos estadíos, tenemos que detectar el problema a tiempo”, indicó.