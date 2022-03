Inicia la Cuaresma con llamado al diálogo para detener guerra Rusia-Ucrania

Al inicio de la Cuaresma con miras a la celebración de la pascua, la Iglesia Católica llama al diálogo para detener la invasión de Rusia a Ucrania, manifestó el miércoles el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Aurelio Pesoa.

“Manifestar nuestra gran preocupación en este conflicto disparejo entre las naciones de Rusia y Ucrania, la CEB envió a la Conferencia Episcopal de Ucrania manifestando su solidaridad y su deseo que se extremen medidas para que haya un diálogo”, dijo.

Consideró que mediante diálogo se debe solucionar la “locura” de la guerra, porque trae muerte, dolor, tristeza y miseria.

En este sentido, instó a rezar al Dios de la paz, de la reconciliación, para que inspire sentimientos humanos y de vida.

El prelado, dijo que la Iglesia Católica lamenta el sufrimiento, las pérdidas humanas, y los numerosos desplazados que se ven obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en otros países.

“Ninguna causa justifica la violencia que sólo genera muerte y sufrimiento. Sólo el diálogo es el camino para la solución de los conflictos, y para vivir en paz”, dice el documento de la CEB.

Asimismo, pide que el Dios de la paz y no de la guerra, ilumine las conciencias de todos los que tienen responsabilidades políticas para frenar esta locura de la guerra.

Con relación a la Cuaresma que inicia con el miércoles de ceniza, afirmó que es el tiempo para volver al camino que el Señor quiere y pide de cada uno.

“Debería ser el comienzo de empezar una nueva vida más humana, pero también más cristiana, eso nos llevará al encuentro sincero, honesto, eliminando toda rencilla”, reflexionó.

Pesoa, manifestó que este tiempo es una invitación al ayuno, no solamente de alimentos, sino de la mentira y estar dispuesto al perdón, dar limosna.

Exhortó a pedir al Señor fortaleza para que el camino que se tiene que recorrer sea en búsqueda del bien, no solamente personal, sino de todos.

Mencionó que la Cuaresma termina con la pascua, que es el triunfo del bien sobre el mal.

La palabra “Cuaresma” proviene del latín cuadragésima, es decir, cuarentena y designa los 40 días en los cuales los cristianos se preparan para celebrar la resurrección de Cristo en el día de pascua.

En la catedral de Trinidad se observó grupos de estudiantes que participaron de una eucaristía, a los que el sacerdote les colocó sobre la frente la señal de una cruz con ceniza, como muestra del arrepentimiento que viven estas fechas de sentimiento religioso.

Los siguientes días se desarrollarán otras actividades con miras a la celebración de la Semana Santa.