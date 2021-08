Indígenas exigen abrogar la ley del PLUS de Beni y plantean formular una nueva norma

La Paz (ANF).– Nuevamente se generan cuestionamientos a la Ley del Plan de Uso del Suelo (PLUS) del Departamento del Beni. Indígenas de esta región exigen que se abrogue esta norma por considerar que atenta a su derecho a la consulta previa y a su seguridad.

Fue en un encuentro de la cinco subregionales de los pueblos indígenas del Beni: la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Central de Mujeres Indígenas del Beni – (CMIB) y el Gran Consejo Tsimane, que se tomaron medidas de demandas y pronunciamientos desde estos territorios.

“Resolvemos, demandar abrogar la ley del PLUS Beni de 2019, por atentar a los derechos indígenas, violar el derecho a la consulta libre, previa e informada y por su carácter etnocida, buscando el exterminio de los pueblos indígenas y la vida en los territorios”, detalla el pronunciamiento de estos sectores.

Ya desde que promulgó esta norma en 2019, diferentes sectores rechazaron su vigencia por los riesgos que aseguran genera sobre el medio ambientes y los pueblos indígenas.

Es así que expertos advirtieron tras esta promulgación que el PLUS tiene amplias libertades para los desmontes en las categorías que se han creado y que generarán daños irreparables en los territorios.

Además se afirmó que el documento para esta ley no fue consensuado y socializado con los debidos sectores. Para el investigador y biólogo Vincent Vos esta norma le da “libertades riesgosas” a los desmontes y además se permite “tumbar bosques, dotar de tierras, incentivar al aprovechamiento de madera y también incluye la construcción de caminos, es decir que se pueda hacer casi todo y eso es muy peligroso”. El reciente pronunciamiento de los pueblos indígenas de Beni también demanda un estudio integral socioeconómico y ambiental del departamento de Beni “en el que debemos participar y tomar decisiones los representantes de todas las organizaciones del departamento de Beni, junto con sus territorios y comunidades, como requisito para la formulación de un nuevo PLUS”.

Frente a las actividades que habilita esta norma en la región, los representantes de estos sectores también demandan una socialización en todos los territorios sobre los impactos socioculturales, económicos y ambientales del PLUS Beni.