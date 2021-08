Indígenas del Beni demandan titulación, respeto a su autonomía y convocan a bloqueo de caminos

La Paz (ANF).- La dirigencia de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) convocó a todas las organizaciones afiliadas a la sub central, para una concentración este 14 de agosto en la comunidad de Puerto San Borja, donde empezará un bloqueo indefinido de la carretera que une San Ignacio de Moxos con la ciudad de San Borja.

“Tenemos demandas nacionales para el gobierno por el tema de autonomías, tierras a nivel nacional y a nivel municipal, respeto a los derechos de los pueblos indígenas, a ser consultados, modificaciones que no se consultan”, aseguró la presidenta del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Aurora Zeballos.

La comunidad de Puerto San Borja, distante 30 kilómetros de la ciudad de San Ignacio de Moxos, albergará a todas las organizaciones afiliadas a la CPEMB, entre las que se encuentran la organización de Mujeres del Territorio Indígena Multiétnico (TIM1), Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), la sub central del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Bella Selva, Río Isiboro, Cercado Río Mamoré, San Lorenzo, San Francisco, el Gran Cabildo de San Ignacio de Moxos.

La convocatoria no es solo para las organizaciones que firmaron el comunicado, sino para todos los que quieran participar, pueblos indígenas de todo el país, medios de comunicación y la sociedad civil en general, aclaró Rosalia Matene, secretaria de organización del TIM.

“Se va a iniciar un programa especial recordando la marcha del 90, luego si no aparece ninguna autoridad nacional y municipal (de San Ignacio de Moxos), a darnos respuesta positiva a la demanda, empezamos con el bloqueo indefinido”, aseguró Zeballos.

Matene indicó que será la Asamblea la que definirá qué puntos de bloqueos se intalarán y hasta qué puntos del Beni se extenderá la medida de presión.

Las demandas

Las demandas planteadas en la convocatoria definen exigir libertad y autodeterminación de los pueblos indígenas, respeto a sus procesos autonómicos, la no injerencia del estado al interior de las organizaciones indígenas, entre otros puntos.

“Exigimos la consolidación de nuestro proceso de autonomía indígena, el respeto a la autodeterminación y a nuestras autoridades elegidas por normas y procedimientos propios. Demandamos garantizar el derecho propietario de los territorios indígenas ya culminados y los procesos agrarios pendientes”, reza la parte de la convocatoria a la movilización.

La principal dirigente del TIM 1 aseguró que, entre las demandas están la de ser atendidos por el nuevo gobierno municipal de San Ignacio de Moxos, que en los 3 meses de gestión no han cubierto necesidades como desayuno escolar, mantenimiento de carreteras, entre otros.

“Hicieron un reformulado (el municipio de San Ignacio) del POA (…), sin consulta nos quitaron los presupuestos, no tenemos presupuesto, nos quitaron para darle a fortalecimiento municipal y apoyo al concejo municipal, siendo que como pueblos indígenas tenemos más necesidades”, declaró Zeballos.

La dirigente del TIM incluso aseguró que en lo que va de gestión, el municipio de San Ignacio no ha cubierto el desayuno escolar de los estudiantes que asisten a clases dentro de los distritos indígenas.

“No están cubriendo ni servicios básicos, ni caminos, no hemos tenido ni su obligación de darnos bioseguridad para nuestros estudiantes, ni el desayuno escolar que tenemos contemplados por el POA (…) No hemos tenido respuesta a ninguna de las solicitudes que hemos hecho”, completó la dirigente.