Indígenas conmemoraron la Navidad con la adopción de niños huérfanos en Trinidad

El Cabildo Indigenal de Trinidad conmemoró el sábado la Navidad con la adopción de niños que quedaron huérfanos de padre, además de llevar al niño Dios a la Catedral para recibir la bendición y reverencia.

“En la Navidad en el mundo indígena celebramos a los huérfanos para que no existan abandonados, niños desamparados”, manifestó el corregidor de esa organización originaria, Rubén Yuco.

Las autoridades con sus ahijados se dirigen a la Catedral acompañados por danzarines de Los Macheteros y Los Angelitos, junto a las mamas o mujeres adultas para presentar al niño Dios nacido en Belén.

Esa actividad está a cargo de los mayordomos, es decir aquellos que tienen la responsabilidad de realizar diferentes actividades que fomentan la cultura en diferentes áreas.

Comentó que sus antepasados en su estructura tenían un responsable para atender a las viudas, mujeres solteras, ancianos y los huérfanos. La comunidad aportaba y él los mantenía.

Es así que en Trinidad cada mayordomo se hace cargo de un huérfano de por vida, no solamente en ocasión de la Navidad.

Yuco, dijo que para atender a los huérfanos es importante la colaboración de personas solidarias y de buen corazón, para que no falte alimentos y atender las necesidades que tienen.

“La persona que quiere mantener el tema cultural viene y les regala lo que puede, ya sea comida, ropa o juguete; el mayordomo es quien lo protege y lo va cuidar toda la vida”, explicó.

Aclaró que los huérfanos solamente de madre son agasajados el 15 de agosto para la fiesta de La Asunta.

El obispo del Beni, monseñor Aurelio Pesoa, resaltó que los pueblos de esta región mantengan sus tradiciones en acontecimientos trascendentales como es la Navidad.

“Ellos celebran de un modo distinto al que la sociedad moderna lo hace, en esta cultura se ocupan de los huérfanos, creo que eso es algo muy bueno, porque nuestra sociedad se ha descuidado de los niños”, comentó.

En este sentido, pidió valorar y al mismo tiempo cultivar esta tradición para que no desparezca con el paso del tiempo. Es una identidad de los indígenas preocuparse por los huérfanos, agregó.

Exhortó a las autoridades civiles a mirar esta manifestación no solamente desde el punto de vista étnico o folklórico, sino dentro de la cultura milenaria de este pueblo.

El prelado compartió con los originarios después que presentaron su saludo en la Catedral en medio de expresiones folklóricas que identifican a esta parte de tierras bajas.