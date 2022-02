Inauguran Centro de Emergencias y oficina del PAI en Trinidad

Autoridades municipales inauguraron el lunes el Centro de Emergencias y la oficina de Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en Trinidad, las cuales funcionan debidamente equipadas en el Centro de Salud Central.

“Aquí no faltan medicamentos, insumos, cuando tenemos alguna dificultad inmediatamente viene la solución, porque la enfermedad no espera”, afirmó el director de ese establecimiento, Rolando Luís Cazzol.

En ese centro se brindan los servicios de internación y emergencias con siete camas que tienen monitores multiparametros, los cuales sirven para medir la presión, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca.

Se dispone de cuatro médicos, igual cantidad de enfermeras, bioquímicas, entre otros funcionarios.

El galeno, a tiempo de destacar el nivel de coordinación con las autoridades municipales, aseguró que la población recibe una atención con calidad y calidez.

“Este centro no estaba cumpliendo su función, a pesar que la infraestructura es nueva, se cumple el compromiso del Alcalde de abrir un Centro de Emergencias 12 horas con una atención de lunes a domingo”, manifestó el director municipal de Salud, Marcos Machicado.

Mencionó que la oficina del PAI es un compromiso contraido con el Ministerio de Salud.

El alcalde Cristhian Miguel Cámara, dijo que la puesta en funcionamiento de ese centro se concretó más de una semana, lo que demuestra la voluntad para atender la salud en este tiempo de emergencia sanitaria.

Aseveró que trabajan con base a un plan con el concurso de todos y escuchando diferentes iniciativas.

“Las cosas buenas hay que hacerlas, si algo es bueno para el pueblo vamos hacer, ahora el pueblo participa; estamos viendo el desarrollo de Trinidad como algo integral, sí es prioridad la salud, pero también la parte económica”, afirmó.

Consideró importante la oficina del PAI, porque según datos estadísticos, en el Beni se descuidaron las demás patologías por concentrarse en la lucha contra el COVID-19.

En ese sentido, se trabaja de la mano con el Gobierno nacional para mejorar la cobertura de vacunación contra otras enfermedades, sin descuidar la pandemia de coronavirus.

“Vamos a inaugurar este Centro de Emergencias porque necesitamos despejar esa saturación que hay en el hospital de tercer nivel que tenemos, como es el Hospital Presidente Germán Busch”, comentó.

El burgomaestre, dijo que en ese centro la población recibirá un buen trato como la reciben en los demás establecimientos, según el reporte de los beneficiarios.

Cámara, aseguró que él y su familia acuden a un centro municipal cuando necesitan atención porque confían en los galenos.