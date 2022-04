Habrá nueva licitación para recojo de la basura y se activa plan de contingencia

El alcalde de Trinidad, Cristhian Miguel Cámara, informó el jueves que se lanzará una nueva licitación para contratar una empresa para la limpieza y la disposición final de la basura, a la vez que se activó un plan de contingencia para enfrentar esa problemática.

La autoridad tomó esa decisión después que el pleno del Concejo Municipal decidió rechazar el contrato que suscribió con la asociación accidental Trini Limpia, porque solamente fueron subsanadas tres de las 23 observaciones que se hicieron.

“No voy a entrar en detalles de por qué lo hicieron, en la pelea si es justo o no, voy a respetar la decisión que han tomado seis concejales de rechazar varias de las observaciones subsanadas”, dijo.

Sin embargo, lamentó que se haya perdido tiempo para solucionar la problemática de la basura, en momentos que la comuna aceleraba una solución como corresponde.

Comentó que con base a la declaratoria de emergencia, pudo firmar contrato con Trini Limpia, pero no lo hará para demostrar que no tiene ningún interés con esa asociación.

“No quiero que la gente piense que hay algún tipo de interés, por eso vamos a ir a una licitación, no hay ningún problema (…) para dar por finalizado el tema de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad y Trini Limpia, vamos a ir a una licitación”, aseguró.

De esta manera se demostrará que no hay interés mezquino y hasta externo, para favorecer a determinada empresa, porque se realizará una licitación transparente a nivel nacional e internacional.

En lo que respecta al citado plan, informó que se convocará a las Fuerzas Armadas, Policía y otras instituciones para encarar el problema de la basura, particularmente en lo referido al botadero colapsado.

Ese plan es para evitar que la basura llegue hasta la carretera a Santa Cruz, para ello se requiere maquinaria suficiente.

Ese botadero fue diseñado para una vida de 15 años, pero se van a cumplir 40 y sigue recibiendo los desechos que genera la capital beniana. Vamos a tratar de hacer una celda de emergencia para enterrar la basura, agregó.

Durante la conferencia de prensa el Alcalde estuvo acompañado por componentes del control social.

En su momento los integrantes de la comisión que rechazó el contrato con Trini Limpia evidenciaron el incumplimiento a los requisitos formales establecidos por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; y transgresión e incongruencia al ordenamiento jurídico vigente, entre otras observaciones.