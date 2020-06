Gráficos del Beni de luto por pérdida de su afiliado Iver Hurtado

La Federación de Trabajadores Gráficos del Beni está de luto por la irreparable pérdida de su joven afiliado Iver Hurtado Hurtado, quien luchó para recuperarse de su delicado estado de salud que lo había llevado hasta la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Presidente Germán Busch.



Hurtado se destacó por su responsabilidad, solidaridad y creatividad, llegando a trabajar en diferentes imprentas y editoriales de la capital beniana. Su vida familiar la supo llevar adelante con las enseñanzas y decisión de superación en la Iglesia Belén.



“Nos abandona una gran amigo y compañero. Nos adherimos a este dolor irreparable para su familia. Pedimos que nuestro señor lo reciba en su Gloria. Te vamos a extrañar amigo Iver…gracias por todas tus palabras que sirvieron para animarnos”, dijo Luis Carmona, integrante de la entidad que aglutina a los gráficos.



“Un dolor muy grande es el que siento al perder a un entrañable amigo y colega, con quien no sólo compartí charlas y saludos fraternos, sino una etapa crucial e inolvidable en la que se forjaron nuestras profesiones. Fueron jornadas largas de trabajo de las que pese al cansancio, la satisfacción de haber cumplido, nos motivaba a seguir; siempre le poníamos el mejor nuestros esfuerzos aunque pocas veces fueron reconocidos. Me siento privilegiado de todo lo que llegamos a producir, sobre todo por tu increíble talento para el diseño. Fue voluntad de nuestro Señor que no sufras más, aunque aún no podamos entender tu partida repentina. Descansa en paz querido Ivercillo…”, escribió el periodista Milton Tapia.



“Amor de mi vidaaaaaaaaa me duele tanto que te hayas ido de mi vida sin poder despedirte. Nos vas hacer tanta falta papito lindo, ahora entiendo el porque tenías miedo de venir y no salir de este lugar, solo Dios sabe porque te llevo a su presencia en un día como hoy. Te amo y te amaré siempre, gracias por compartir tu vida conmigo, gracias por hacerme feliz, gracias por tanto papito lindo . Que nuestro Dios te abrace tanto papito y que el cielo te dé la mejor de las fiestas de cumpleaños . Ten por seguro que jamás en mi vida te voy a olvidar. Te amo papito lindo y no dejaré de hacerlo nunca, un beso para mi amor eterno . Feliz cumpleaños. No existen palabras para tanto dolor! . Iver Hurtado. Hasta siempre mi amor eterno”, publicó Alexandra Hurtado, hija de Iver.