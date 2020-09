Gobierno firma convenio para asfaltar tramo Trinidad-Laguna Suárez y potenciar el turismo

Laguna Suárez (ABI).- La presidenta Jeanine Añez firmó eun convenio con el alcalde de Trinidad, Mario Suárez, para asfaltar el tramo desde esa ciudad hasta Laguna Suárez, con una inversión de 17,1 millones de bolivianos, en el marco de un plan destinado a reactivar la economía y el turismo.



“Estamos impulsando el turismo, algo tan importante, no sólo para el Beni sino para todo el país, vemos que hay familias que viven del turismo, entonces cómo no impulsar el turismo en la Laguna Suárez”, dijo en un acto público.



Según información oficial, esa obra de 5,5 kilómetros será financiada por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y consta de ciclo vías de 1,5 metros de ancho, retiros laterales de 3,5 metros, con señalización vertical y horizontal.



La Jefa de Estado resaltó que ese proyecto es parte de la reactivación económica que impulsa el Gobierno para generar empleos directos e indirectos.



Añez afirmó que el Beni tiene condiciones para autosustentarse por la extraordinaria naturaleza que tiene.



“Estamos impulsando la economía, sé que las familias están muy necesitadas, el Beni y Trinidad pasaron momentos muy difíciles por la pandemia”, complementó.



Por su parte, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, destacó la predisposición de la Jefa de Estado para concretar ese proyecto.



“Este no es un proyecto para quienes tienen restaurantes, sino para el Beni, porque abre la posibilidad de hacer turismo, que genera recursos económicos”, aseguró.



La Laguna Suárez al sur de Trinidad, es uno de los lugares más turísticos de esa ciudad el cual es concurrido por turistas nacionales y del exterior, principalmente los fines de semana.