Gobierno entregará el martes dos hospitales móviles con terapias intensivas en Trinidad

Trinidad, 25 mayo (ABI). – El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que este martes se entregará en Trinidad, departamento del Beni, dos hospitales móviles con terapias intensivas para atender a los pacientes con COVID-19.

“El día de mañana se está inaugurando dos domos que son tipo hospitales móviles y que los empezamos a construir hace 15 días con capacidad de 60 camas y con terapias intensivas”, dijo Murillo, en entrevista con radio Panamericana.

Además -según el Ministro- se estima para la próxima semana instalar similares infraestructuras en otras poblaciones del Beni, como la ciudad de Riberalta.

El Beni es el segundo departamento del país más golpeado por la pandemia porque hasta el pasado fin de semana registró 1.097 personas infectadas y su sistema de salud tiene muchas falencias para atender a la gran cantidad de pacientes.

Pues “el Beni y (también el departamento de) Pando son los lugares más retrasados en el tema de salud, no tienen absolutamente nada, en 14 años (del Gobierno anterior) estuvieron en abandono total, no hay terapias intensivas, no hay hospitales de tercer nivel, no hay médicos asignados, es terrible lo que se ha hecho con la salud (…) en estos dos departamentos que son los más abandonados”, lamentó.

Sin embargo, la crítica situación del Beni generó una inmediata reacción, no sólo entre las autoridades, sino también entre la población boliviana, que organiza campañas de solidaridad en las principales ciudades del país para recolectar, principalmente, medicamentos y equipos de bioseguridad.

Es así que “mañana vendrá un hércules, estamos recolectando en La Paz, se está haciendo (igual) en Santa Cruz y en Cochabamba, (de donde también) van a venir otros aviones con material (de bioseguridad y medicamentos)”, señaló.

De acuerdo al ministro Murillo, ahora está sufriendo el Beni, pero luego podría pasar la misma situación cualquier otra región porque la crisis sanitaria por la COVID-19 no se podrá solucionar en cuestión de días o semanas.

“Vamos a sufrir bastante tiempo con el tema de la pandemia, no es un tema que se va a resolver en una semana (porque) vivimos 14 años con una salud paupérrima, (…) pero pese a ello no nos está yendo tan mal, tenemos los menores índices de contagio y mortalidad (por coronavirus) en América”, apuntó.