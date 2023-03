Gobernador del Beni promete desarrollo y vinculación para el TIPNIS

Un gran encuentro de corregidores y caciques de 51 de las 72 comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), se llevó a cabo este fin de semana en la comunidad San José de Angosta, al interior del parque nacional.

San José de Angosta se encuentra a 4 horas de la comunidad Santísima Trinidad, lugar donde normalmente se realizaban estos encuentros. Para llegar a San José se deben atravesar más de 12 arroyos y el río Ichoa.

El encuentro contó además con la participación del Gobernador del Beni, Alejandro Unzueta y de su par de Cochabamba, Humberto Sánchez.

El encuentro de las comunidades aglutinó a las organizaciones que componen el área protegida, Consejo Indígena del Sur (CONISUR), Sub Central Sécure, y Sub Central TIPNIS.

El Gobernador del Beni, llegó hasta el encuentro para dialogar con los líderes indígenas presentes en esa actividad, con miras a elaborar políticas de apoyo y planes de integración y desarrollo para toda esa región.

“Se hizo un gran esfuerzo logístico, organizacional para estar hoy en este encuentro, es la primera vez que un gobernador beniano llega a esta comunidad por tierra, antes, las autoridades llegaban y se iban en avionetas contratadas con el dinero de las arcas públicas”, declaró Fernando Arias, secretario general de la institución beniana.

“Nuestro objetivo fue llegar hasta aquí, para conversar, escuchar y anotar las necesidades y falencias actuales que soportan las comunidades indígenas del TIPNIS, estamos elaborando planes de desarrollo integral para este territorio abandonado históricamente por todos los niveles del Estado”, Declaró el gobernador Unzueta.

En su alocución en plena asamblea, Unzueta pidió a los líderes indígenas designar delegados que permanentemente gestionen recursos para las comunidades.

“Designen delegados probos para que puedan llegar la gobernación y gestiones medicamentos (por ejemplo), los que necesiten”, declaró la autoridad beniana.

Unzueta realizó una decena de donaciones de medicamentos a varias comunidades del TIPNIS, enviadas incluso en avioneta, muchas de ellas financiadas completamente por el Gobernador beniano.

Durante este primer año de gestión, la gobernación del Beni envió a las comunidades del TIPNIS periódicamente medicamentos y todo tipo de enseres, mediante dirigentes que sostenían reuniones permanentes con la máxima Autoridad beniana y también en otras ocasiones, con autoridades de otras dependencias como la Secretarias General e Indigena, además la Dirección de Movimiento Sociales.

La política de la autoridad beniana es tomar especial apoyo y atención a comunidades que no cuentan con postas de salud.

La autoridad beniana, explicó que todas esas acciones y la participación en este congreso, son parte del plan de desarrollo que se viene implementando desde el inicio de su administración.

“Vamos a llegar con proyectos de desarrollo de posos de agua al TIPNIS, vamos a integrarlo al resto del Departamento, del país y del mundo, trabajando sobre los pilares fundamentales de salud, educación, desarrollo y vinculación caminera. Es un plan integral que necesita del apoyo de todos los benianos para atender un área que siempre fue excluida por anteriores gestiones departamentales”, aseguró Unzueta.

De este encuentro también salió la decisión, anunciada en el pleno de la asamblea, que se coordinará permanentemente entre los gobernadores de ambos departamentos, para la atención inmediata de las necesidades de todo el sector. Sin embargo, el gobernador Unzueta, remarcó la posición del Beni sobre el diferendo limítrofe que se tiene con ese Departamento

“Soy categórico en esta promesa, siempre defenderé la integridad territorial del Beni, estamos trabajando para apoyar legalmente las comunidades que se ven afectadas por los avasallamientos, así como apoyamos cuando nos pidieron que mediemos para detener cualquier avance al interior del parque desde el polígono 7”, relató Unzueta.

“Los límites del Beni no se tocan, el TIPNIS fue, es y siempre será beniano, buscaremos la forma más pacífica de resolver cualquier diferendo territorial con nuestros hermanos cochabambinos, incluso el gobernador de ese departamento se mostró dispuesto a resolver cualquier problema que se suscite en el parque nacional”, concluyó la primera autoridad beniana.

Toda una travesía

Para llegar hasta la San José de Angosta, la delegación beniana encabezada por el gobernador, tuvo que hacer un viaje de más de 16 horas, pasar por dos Departamentos para poder ingresar al TIPNIS desde el sur, ya que aún no hay una ruta directa desde la capital beniana para el interior del territorio indígena.

La travesía comenzó con un bloqueo, que los benianos tuvieron que atravesar caminando, luego, desde Villa Tunari recorrieron el camino por carretera, pero también por río.

Hicieron transbordo, ya que había lugares donde las movilidades no podían continuar por las condiciones del terreno. Cruzaron 12 arroyos, 1 río, en una travesía que desde Trinidad duro más de 24 horas, de las cuales más de 5 fueron dentro del parque.

Finalmente para llegar a la comunidad sede del encuentro, tuvieron que caminar cerca de 2 kilómetros.