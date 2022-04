Gobernador convoca a trabajo transparente para enfrentar crisis económica

El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, durante la audiencia de rendición de cuentas públicas final gestión 2021, pidió trabajo transparente a su personal ante la disminución de 55 millones de bolivianos del presupuesto para esta gestión.

En 2021 de un presupuesto de más de 343 millones de bolivianos solamente se recibió 272 millones.

Unzueta, dijo que esos recursos apenas alcanzan para pagar sueldos de los funcionarios inamovibles y de funcionamiento, ya que se tienen que pagar millonarias deudas de contrapartes.

Afirmó que las diferentes secretarías manejaron con transparencia y responsabilidad los recursos asignados.

Con relación a las ex autoridades que cometieron irregularidades y causaron daño a la institución, aseguró se harán las acciones necesarias para que respondan ante la justicia.

“Exijimos a los representantes de la justicia que por nos ayuden a llevar a cabo todas las denuncias que hemos realizado, venimos reclamando hace casi 11 meses que se haga justicia para el departamento”, enfatizó.

Pidió a los funcionarios de la Gobernación trabajar en el marco de la unidad por el departamento del Beni que se encuentra caquético.

Unzueta, dijo que las familias benianas sufren por la falta de desarrollo a pesar de las riquezas piscícolas, maderables, auríferas y otros recursos naturales.

“Lo que está fallando son los recursos humanos, que no nos unimos en un solo propósito de sacar adelante nuestro departamento”, manifestó a tiempo de lamentar que no se tiene fuentes de trabajo con transformación de la materia prima.

Rechazó que algunos políticos despotriquen contra su persona cuando antes sus partidos despilfarraban el dinero de los benianos, m