Gobernador afirma que lucha para restablecer su salud y lamenta decesos a causa del COVID-19

Trinidad (La Palabra del Beni).- El gobernador del Beni, Fanor Amapo, sostuvo que lucha para restablecer su salud que se vio afectada por síntomas compatibles con coronavirus, asimismo lamentó los fallecimientos a causa de la citada enfermedad, entre los que se encuentra el abogado Francisco Macabapi Tonore, quien se desempeñaba como Secretario Departamental de Justicia.

“Gracias a Dios puedo decir que me he recuperado y que me encuentro estable. Que cada uno de ustedes tenga esa firmeza, ese deseo de seguir adelante en el trabajo”, dijo la autoridad que promulgo recientemente una ley para reforzar la lucha contra la pandemia.

En el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano, no confirmaron si el gobernador tiene coronavirus, sus responsables declararon que no les correspondía dar esa información.

Amapo, mediante video difundido por la Gobernación del Beni, sostuvo que recibe información diaria de las acciones que impulsa su administración en coordinación con otros niveles del Estado para garantizar asistencia a las personas afectadas con el coronavirus.