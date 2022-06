Gobernación recoge sugerencias para propuesta de vinculación Beni-Cochabamba

INTEGRACIÓN. Representantes de diferentes instituciones hicieron un análisis de esta propuesta que impulsa la Administración Departamental, con el fin de integrarse mediante una via con el departamento vecino.

El asesor legal de la Gobernación, Dr. Roger Durán, informó que durante un conversatorio con diferentes instituciones e intelectuales se recogieron sugerencias para elaborar la propuesta de vinculación con el departamento de Cochabamba.

Destacó el aporte de personas conocedoras de esa problemática para tener una idea clara respecto a la vinculación entre ambas regiones, pero por la complejidad del tema se declaró un cuarto intermedio.

Una vez se retome el tema, mientras se analiza la documentación, se podrá arribar a conclusiones que serán remitidas al gobernador Dr. Alejandro Unzueta.

Ante la petición de San Ignacio de Moxos de poder conectarse con Cochabamba lo cual también permitirá atender mejor a su territorio a través de la vinculación caminera y de la convocatoria del Gobierno Autónomo Departamental del Beni a instalar mesas de trabajo para analizar el tema, la diputada beniana de Comunidad Ciudadana Prisila Dantes, se pronunció sobre la necesidad e importancia de tener una carretera que una al Beni con Cochabamba, en realidad la llamada carretera de San Ignacio a Villa Tunari; sin embargo dejó claro que se debe priorizar el cuidado y preservación de TIPNIS, convivir en armonía con ésta área protegida.

“Se debe analizar la posibilidad de tener una ruta alternativa con puente aéreo por encima del territorio protegido y que en caso de no ser suficiente el dinero nuestro, todos esos países ambientalistas que nos quieren como los pulmones del mundo deben apoyar o aportar con financiamiento, no es solo decir cuidemos el medio ambiente cuando ellos ya tienen el suyo totalmente destruido pero no ayudan a sostener con recursos económicos la postergación que sufre el Beni, toda vez que sacrifica su desarrollo y progreso priorizando la conservación y cuidado del medio ambiente”, publicó, en su cuenta de Facebook, la legisladora.

Nos quieren de pulmón, mientras ellos son desarrollados y ricos por haber deforestado ya todo en busca de su fortaleza económica, puntualizó.

«Las carreteras son progreso en cualquier lugar del mundo y por supuesto que queremos conectarnos con Cochabamba con la que somos un mercado complementario», dijo la parlamentaria. Además, con una mejor vinculación se podrán atender todas las necesidades de las comunidades de la zona, lo cual permitirá sentar soberanía beniana y detener el avasallamiento al territorio beniano.