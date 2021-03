Gobernación enfrenta crisis económica por déficit de Bs 80 millones en 2020

El gobernador del Beni, Fanor Amapo, informó en conferencia de prensa que enfrentan una aguda crisis económica a raíz de un déficit de 80 millones de bolivianos en el presupuesto de la gestión 2020, por la disminución de transferencias del ministerio del área.

Sostuvo que la crisis comenzó el año pasado, porque las transferencias del presupuesto departamental comenzaron a disminuir.

“De los 40 a 45 millones de bolivianos que recibíamos mensualmente, por las transferencias del Gobierno nacional, cuando asumimos en dos oportunidades recibimos 35 y 29 millones”, afirmó.

Después los montos disminuyeron entre 17, 18 y hasta 12 millones de bolivianos, llegando a cerrar la gestión 2020 con un déficit de 80 millones de bolivianos.

Los recursos que se dejaron de percibir eran para el pago de sueldos, para los proveedores y otras obligaciones.

“El pueblo debe conocer que no hay transferencias, no hemos recibido lo establecido en el presupuesto, es que tenemos estos problemas”, dijo.

Amapo, informó que en enero se recibieron 17 millones de bolivianos y en febrero 13 millones.

Hizo notar que la planilla de la administración departamental asciende a 11,5 millones de bolivianos.

Además, los recursos que ingresan no se destinan solamente para el pago de sueldos, porque de la última transferencia debitaron 3,2 millones por una deuda con el Banco Central.

Enfatizó que en la crisis no se quedaron con los brazos cruzados, porque en varias ocasiones se reunieron con el Gobierno para que devuelva los 80 millones de la gestión 2020.

Reconoció que el Tesoro General de la Nación dejó de percibir ingresos por las bajas recaudaciones.

“Tengo que dar la cara, no me voy a escapar, no he matado, no he hecho nada malo, sino que tenemos un déficit económico”, manifestó.

Al respecto, el asesor del Gobernador, Abraham Ovando, informó que el presupuesto 2021 es de 330 millones de bolivianos lo que significa una transferencia mensual de 30 millones.

Sin embargo, ese presupuesto está en función de las recaudaciones del Gobierno que se distribuyen a las regiones.

Comentó que hay situaciones, como la pandemia de COVID-19, que obligó al Gobierno a decretar políticas de austeridad.

La gestión 2020 el presupuesto fue 360 millones de bolivianos, de los cuales se transfirieron cerca de 250, lo que ocasionó un déficit financiero de 80 millones.

Ovando, dijo que se insistió ante el Gobierno cumpla con dicho presupuesto, descartando transferencias adicionales por lo complicado de la situación nacional.