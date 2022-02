Gobernación destina casi Bs. 2 millones para mejorar carretera a Loreto

El gobernador, Alejandro Unzueta, informó durante un encuentro con autoridades de la provincia Marbán y sectores del Beni, que se destinará casi 2 millones de bolivianos para mejorar los sectores críticos de la carretera Trinidad-Loreto.

Recordó que esa carretera de 47 kilómetros fue licitada como proyecto de asfaltado por un monto de 89 millones de bolivianos, durante la gestión de anteriores autoridades.

Ya se movilizó maquinaria para el ripiado de esa vía de 47 kilómetros que conecta al Santuario de la Virgen de Loreto, tras el desprecintado de la vía por delitos de corrupción, lo que impedía realizar las mejoras respectivas.

“Hemos hecho ya dos procesos de adquisición de 1.500 cubos de ripio, por casi 2 millones de bolivianos, para poder arreglar los tramos conflictivos (…) vamos a comenzar el arreglo con ripio real, no fantasma”, aseguró.

Según el proyecto ejecutado y entregado, por ex autoridades, esa carretera debió tener siete centímetros de ripio, no esparcir cascajos.

Al mismo tiempo, pidió a la población cuidar las carreteras porque no puede ser que durante las lluvias circulen camiones tronqueros y con ganado.

“La empresa que realizará las mejoras debió entrar la semana pasada para ripiar los tramos conflictivos, porque no nos alcanza el dinero para ripiar toda la carretera”, precisó.

Criticó a la ex asambleista departamental y actual alcaldesa de Loreto,Yáscara Moreno, por usar políticamente el mejoramiento de esa vía.

Secretarios departamentales complementaron la información sobre dicho proyecto y las gestiones realizadas para su mejoramiento.

OTROS PROYECTOS

Con relación al tramo La Palca-río Mamoré, en la carretera a Santa Ana, se invirtió 200.000 bolivianos para dejarla transitable hasta que hizo su aparición el fenómeno climattológico que azotó la región.

Hizo notar que antes, para esos trabajos se destinaba cada año hasta 10 millones de bolivianos.

En ese tramo se inició la construcción de dos alcantarillas de 12 metros de ancho, las cuales fueron licitadas de acuerdo a norma. La empresa volvió a ingresar porque se inundó la plataforma.

También, se entregó el mejoramiento de 81 kilómetros de la carretera San Ramón-Magdalena, por un monto de 881.000 bolivianos, para el levantamiento y compactado de esa vía.

Antes para esos trabajos la inversión oscilaba entre 7 a 8 millones de bolivianos.

“Con recursos propios y con transparencia estamos arreglando toda la red vial departamental que fue descuidada, pero dicen que vendemos humo”, enfatizó.

Con menos de 3 millones de bolivianos hemos arreglado en lo que antes se gastaba 27 millones anuales, agregó.