Gobernación del Beni observó transporte de más de 60 kilos de oro

La secretaria departamental de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Martha Mejía, observó el transporte de más de 60 kilos de oro vía aérea por parte de tres ciudadanos de la zona occidental del país.

Informó que tras recibir una denuncia anónima se constató en el aeropuerto Jorge Henrich, de Trinidad, el transporte irregular de 60 kilos de oro cargados en mochilas por cuidadanos que se dirigían hacia la ciudad de La Paz.

Ante la resistencia que opusieron dichos ciudadanos se pidió la intervención de la Policía, ya que además no querían mostrar la documentación para transportar ese mineral extraído del Beni.

“Me dijeron que se estaba haciendo un show, que estaba todo legal y que no era correcto el proceder la Gobernación”, dijo.

Explicó que esa secretaría recibe todo tipo de denuncias, en consecuencia se tienen que dar las respuestas respectivas.

Posteriormente, se hizo presente en el lugar el secretario departamental de Minería para verificar la documentación, la cual se entregó después de mucha insistencia.

Después de verificar esa documentación escaneada, no original, dicha secretaría dio el visto bueno. El jefe departamental del Servicio Nacional de Registro y Control de la. Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) también avaló la documentación.

“En un día a simple denuncia hemos verificado que se estaba transportando en simples mochilas 60 kilos de oro, cuántas veces más lo harán en el día, a la semana; tenemos que verificar si se pagan los impuestos y regalías al Beni”, indicó.

Cuestionó el control porque a los pasajeros les decomisan corta uñas, monedas y otros objetos, pero no detectan más de 60 kilos de oro.

En este sentido, al margen de la investigación que hará el Ministerio Público, la Gobernación realizará otra en el aspecto administrativo. Fotografía Ilustrativa