Gobernación con cuentas congeladas para resolver problemas de salud

El secretario departamental de Desarrollo Humano, Erick Vallejos, informó el miércoles que la Gobernación atraviesa una situación compleja por tener sus cuentas congeladas, lo que impide destinar recursos económicos para resolver los problemas del sector salud.

“Es bastante complejo mantener los servicios hospitalarios del tercer nivel, estamos hablando de los hospitales Presidente Germán Busch, Materno Infantil, Banco de Sangre de referencia departamental”, dijo.

Esta situación también hace que los nosocomios no tengan el flujo económico para poder funcionar, compra de oxígeno y pago de personal.

Sin embargo, se hacen esfuerzos para mantener los servicios de terapia intensiva, neonatología, entre otros.

Vallejos, dijo para el personal del Germán Busch se tiene un monto de más de 3 millones de bolivianos, para el Materno Infantil más de 1,5 millones de la misma moneda, pero hace necesario descongelar las cuentas.

Otro monto considerable será para equipamiento, agregó.

“Los hospitales todos los días depositamos nuestros recursos propios a una cuenta de la Gobernación, y la Gobernación nos da el dinero para hacer los pagos; no tenemos cómo adquirir insumos porque no tenemos circulante, no tenemos cómo pagar al personal”, manifestó la directora del Materno Infantil, María Antonia Costales.

Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, José Bude, informó, recientemente, que se envió la documentación requerida por la Gobernadora para que pueda habilitar su firma ante el sistema financiero. “El banco le estaba pidiendo algunos requisitos que tenía que presentar, la documentación que hay en la Asamblea es pública y le hemos dado copia de lo solicitado para que presente a la entidad financiera”, dijo.