Gobernación afirma que foro fortalecerá la salud en Beni

El foro realizado en Trinidad con la participación de los municipios y los actores involucrados, servirá para fortalecer el plan que está en ejecución, aseguró el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Juan Carlos Sakamoto.

“Este encuentro sirvió para que la planificación se mejore con el aporte de las personas que asistieron, estamos tomando en cuenta las propuestas, las sugerencias, para fortalecer nuestro plan de salud”, dijo.

En dicho encuentro participaron representantes de la Universidad Autónoma del Beni, responsables de redes de salud, directores de hospitales, del Colegio Médico del Beni, entre otras instituciones.

Sakamoto, mostró a la prensa el convenio entre el Ministerio de Salud y la agencia de cooperación del gobierno del Japón mediante el cual se garantiza la donación de un tomógrafo para el Beni.

Se estima que ese aparato sea trasladado a este departamento entre septiembre y octubre próximo.

También, mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se concretó el equipamiento de dos laboratorios en Trinidad y Riberalta.

“Esos logros son parte de lo que hemos proyectado en nuestro plan que estamos haciendo realidad, también hemos proyectado la construcción de hospitales de segundo nivel”, indicó.

Las poblaciones que están dentro del plan de hospitales del Gobierno nacional son San Ramón, San Borja y Trinidad, en esta última ciudad el Centro de Salud Central se convertirá en un nosocomio de segundo nivel.

Recordó que mediante Decreto Ley se determinó la remodelación del Hospital “Presidete Germán Busch” por un monto de 4,6 millones de bolivianos.

“Después de la pandemia y mucho mas antes, el sistema de salud en nuestro departamento a caído en cuanto a una atención inmediata oportuna, los servicios de salud no se han dedicado a solucionar, por muchos factores”, afirmó el presidente de los médicos benianos, Mauricio Rousseau.

Durante su intervención en el foro, propuso verificar la cantidad de profesionales en salud de acuerdo a cada municipio, con base en la población de los mismos y capacidad de resolución que tiene que existir en cada uno de ellos.

Asimismo, se debe contar con una infraestructura adecuada, buenos ambientes, de acuerdo a la necesidad de cada región , así como equipamiento y transporte.

Consideró que se tiene un SEDES deficiente porque no funcionan todos sus programas, las redes de servicio sin supervisión para ver calidad de atención, número de pacientes, entre otros factores.

Afirmó que existe una insuficiente capacidad institucional para conducir adecuadamente el sistema sanitario departamental, que sea incluyente, universal, de salud familiar comunitaria intercultural, y que garantice el cumplimiento en las competencias sectoriales autonómicas.

Además, no se cuenta con recursos y sistemas oportunos de alerta temprana y vigilancia de la salud participativa para la prevención y control de enfermedades.