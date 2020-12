Gestionarán pago de sueldos de 58 trabajadores del centro Centinela en Trinidad

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erick Cirilo Vallejos, informó el miércoles que gestionarán ante el Ministerio de Salud el pago de sueldos de 58 trabajadores del Centro Centinela de Trinidad, donde se atiende pacientes con COVID-19.



“Hasta que se terminaron las funciones del Gobierno anterior no se pudieron desembolsar los recursos comprometidos para pagar sueldos al personal del Centro Centinela, ahora vamos a hacer gestiones ante el Ministerio de Salud”, dijo. Ese personal no ha recibido sus sueldos de octubre y noviembre.



Vallejos adelantó que una comisión gestionará en la sede de Gobierno 2 millones de bolivianos para pagar loa haberes al personal, que fue cesado de sus funciones al no existir una fuente de financiamiento.



Sin embargo, aclaró que ese centro seguirá funcionando con personal contratado por la Alcaldía de Trinidad, Gobernación del Beni y otros que tienen ítem del ministerio del área.