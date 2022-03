Gary Gómez dirige el Comité Cívico del Beni pero encuentra rechazo

La posesión de Gary Gómez como presidente del Comité Cívico del Beni, provocó rechazo y repudio de las organizaciones que componen ese movimiento a la cabeza de Gueiser Chávez, así como de los ingrantes del presidium.

Tras la suspensión del congreso que debió elegir la directiva cívica el 5 y 6 de este mes, en Trinidad, se decidió que las eleccines se realizarían en un plazo de 90 días.

Las pasadas horas después después de una marcha y concentración de organizaciones pidiendo freno a la división y al paralelismo, la past presidenta cívica, Ana Luisa Justiniano, ministró posesión al directorio de Gómez.

“Vamos a darle el poder al pueblo a través de sus instituciones, vamos a incluir al pueblo en nuestras decisiones, no serán dos o tres los que decidirán e destino de este comité”, aseguró el posesionado.

Comprometió convertir a la institución en una oficina de enlace para coadyuvar al desarrollo regional. Esta unidad que tenemos ahora tenemos que mantenerla, agregó.

“Rechazamos la intervención y avasallamiento abrupto por parte del ciudadano Gary Gómez y un grupo de acólitos seguidores, que sin ninguna representatividad legal y legitima utilizando a la FEJUVE de Trinidad y la provincia Cercado han tomado la casa moral de los benianos”, dice el documento firmado por el directorio de Chávez.

Afirma que el movimiento cívico legal y legítimamente constituido, repudia total y absolutamente este tipo de acciones antidemocracticas reñidas en contra del ordenamiento jurídico legal vigente.

Asimismo, se reservan el derecho de plantear una demanda penal contra quienes resultasen comprometidos en este ilegal, ilegítimo e inexplicable atropello a la institucionalidad.

Piden al movimiento cívico nacional se manifieste en rechazo de este golpe cívico departamental perpetrado en Trinidad, con el objeto de sentar un precedente y ejemplar castigo.

“Los plebeyos políticos son los que han posesionado, han allanado la casa del Comité Cívico del Beni, no es ninguna institución pública, en este sentido han cometido un delito”, enfatizó el presidente del presidium, Felcy Guzmán.

Lamentó que se haya deshonrado el estatuto y la moral bien ganada de esa entidad por intereses personales y políticos, porque el dirigente cívico debe trabajar con convicción por la defensa de este departamento.

Observó que algunos sectores de Trinidad se hayan prestado para cometer este acto al margen de las normas establecidas, a quienes exhortó a no trabajar por sectores ajenos al interés regional.