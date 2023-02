Formalizan acuerdo para la conservación del patrimonio cultural del Beni

La Gobernación del Beni, cuatro municipios y el Vicariato Apostólico de esta región firmaron un acuerdo marco para la conservación cultural de este departamento, dentro del Plan Moxos que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Los municipios que vienen trabajando desde 2022 son Loreto, San Ignacio de Moxos, Santísima Trinidad y San Javier con el propósito de coordinar esfuerzos para la conservación, salvaguarda y gestión sostenible del patrimonio cultural del Beni con un visión integral e integradora, para contribuir al bienestar y desarrollo regional.

El director ejecutivo de ese plan, Marcelo Vargas, explicó que se trata de un trabajo a largo plazo y el año pasado la cooperación española destinó 1 millón de bolivianos.

Esta gestión se tiene un presupuesto de 2,8 millones de bolivianos, de los cuales 2,1 millones corresponden a la AECID y el resto es la contraparte de las instituciones benianas mencionadas.

“Este es un proyecto de carácter integral e integrador, integral porque asume esa visión completa del patrimonio cultural como un elemento necesario para el desarrollo de nuestros pueblos”, manifestó el embajador de España en Bolivia, Francisco Javier Gassó.

Comentó que la población de los municipios involucrados podrá disfrutar de un entorno urbano mucho más amigable, del que se van a poder apropiar, además del reconocimiento y dignificación de sus tradiciones y cultura.

“Estamos mostrando una unidad para consolidar y no solamente recuperar nuestro patrimonio cultural, porque un país o un departamento que no incentiva su cultura no existe”, aseguró el gobernador Alejandro Unzueta.