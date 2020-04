Fiscalía abre causa contra gobernador Amapo por supuesto atentado contra la salud

DENUNCIA. La citación está lista, pero mientras no se descarte que tiene coronavirus, no se lo puede entregar ni tomar declaraciones.

Trinidad (La Palabra del Beni).- La fiscal de distrito del Beni, Martha Mejía, confirmó, este martes, la apertura de una causa en contra del gobernador del Beni Fanor Amapo, por supuesto atentando contra la salud, mismo que fue presentado, recientemente, por el alcalde de Riberalta Enzo Roca.

De acuerdo a declaraciones del burgomaestre, la principal autoridad departamental no quiso someterse, el viernes, a una revisión y aislamiento en el Centro Covid-19, tras confirmarse que una integrante de su comitiva presentó síntomas compatibles con coronavirus.

“Hasta que no llegue esa certificación (prueba) de que es negativo o positivo y los médicos determinen que ya no está aislado, el Ministerio Público no puede hacer ningún acto investigativo ni tomarle su declaraciones al Gobernador”, dijo la autoridad.

El gobernador Amapo se encuentra aislado junto a dos pilotos, un policía, un comunicador y una funcionaria, en el Centro Covid-19 de Riberalta. El Servicio Departamental de Salud (SEDES), reportó, que la muestra de la mujer que forma parte de la comitiva del Gobernador, dio negativo. Está pendiente, los resultados del resto de los integrantes que se habían trasladado al Norte del Departamento, con el fin de entregar equipamiento médico en el marco de la emergencia sanitaria.

GOBERNADOR AMAPO

“En estas circunstancias una funcionaria se descompensó, presentó un cuadro de salud que motivó la movilización de los protocolos para el aislamiento al que nos sometidos voluntariamente y que estamos cumpliendo en el Centro (Covid-19) de esta ciudad”, señaló, a través de una la nota institucional, el Gobernador.

La autoridad denunció desinformación y tergiversación de la realidad, hecho que es rechazado, pues su autoridad, agrega, siempre ha sido respetuoso de las normas que rigen la sociedad. Expresó que una vez cumpla con los plazos de aislamiento proseguirá con su labor de lucha contra la pandemia y seguirá trabajando, de manera permanente, por el Beni.

Desde la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Amapo recibió respaldo para continuar, una vez supere su aislamiento, trabajando para atender la emergencia con equipamiento, entrega de insumos e indumentaria de bioseguridad, además de la asistencia social a las familias que cumplen la cuarentena en las ciudades y pueblos del Departamento.

“Reiteramos nuestro reconocimiento pleno a las políticas y acciones asumidas por el Gobernador y su equipo de trabajo frente a la emergencia sanitaria del COVID 19, en coordinación permanente con la Asamblea Legislativa Departamental, habiendo realizado entre otras cosas la mayor inversión en equipamiento médico con propios recursos del Gobierno Autónomo Departamental, y el conjunto de medidas para la prevención y atención de la pandemia en el Beni, así como también atender las necesidades alimenticias de la población, en el marco de las políticas nacionales para la emergencia y en el ejercicio de la autonomía departamental establecida en la Constitución Política del Estado”, dice una parte del documento de respaldo a la autoridad departamental.