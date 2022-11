Firman convenio para plan de agua potable, saneamiento y drenaje en Trinidad

Las principales autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Alcaldía de Trinidad, suscribieron el jueves un convenio para realizar el estudio “Plan Maestro de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Pluvial Trinidad», por un monto de 3,9 millones de bolivianos.

El viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, afirmó que el ministro del área ha hecho planes maestros para otras ciudades y ahora se hará lo mismo en Trinidad.

Recordó que en Trinidad está en ejecución un proyecto de más de 180 millones de bolivianos para dotar agua potable a toda la población.

El coordinador de la Unidad Coordinadora de Programa Proyectos de Agua y Alcantarillado Peri Urbano (UCP-PAAP), Álvaro Chávez, afirmó que se tiene deficiencias en el abastecimiento de agua a aproximadamente 67.000 habitantes, lo que cual representa el 55% de la población.

“No se tiene agua las 24 horas y la escasez se hace más profunda en los barrios periurbanos (…) tenemos que contar con una herramienta de planificación, no invertir recursos sin planificar, paro eso es este plan maestro”, indicó.

Con dicho plan se busca garantizar el acceso al agua potable a los barrios periurbanos que no cuentan con el servicio a través de un sistema de red de distribución.

Se prevé elaborar los estudios necesarios para cumplir con las exigencias técnicas, económicas, ambientales y sociales del proyecto que se quiere realizar. Delimitar el área actual y futura del proyecto, para conocer con exactitud la población beneficiaria.

Con relación al drenaje pluvial, se busca reducir los riesgos de inundación, para ello se deben ordenar y conducir las aguas que ingresan a esta ciudad.

“No teníamos cubiertos los servicios básicos, agua, alcantarillado y drenaje pluvial por ser una de las ciudades más vulnerables de Bolivia para inundaciones, debido a su topografía”, dijo el alcalde Cristhian Miguel Cámara.

Comentó que a partir del plan maestro la comuna con apoyo del Gobierno nacional obtendrá un crédito para financiar el sistema de alcantarillado.

El burgomaestre, aseveró que antes en Trinidad no se trabajó con base a planes, por tanto sus autoridades no tenían objetivos definidos.

Cámara, afirmó que su administración tiene objetivos de servicio en coordinación con las autoridades nacionales, que en esta efeméride departamental han dado muestras de su apoyo a esta parte del país.

“Estamos coordinando con el Gobierno nacional y estos son los resultados, hoy (jueves) fue una alegría cuando el Presidente garantizó la carretera a la Laguna Suárez”, manifestó.