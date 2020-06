Fallece periodista deportivo Eduardo Franco Céspedes

El periodista deportivo Eduardo Franco Céspedes falleció este domingo a causa de diabetes, enfermedad con la que luchó estos últimos años. El deceso del integrante causa profundo dolor en el gremio de los comunicadores, principalmente en los integrantes de Realidades del Deporte dirigido inicialmente por Alberto Lazarte y luego por Fernando Ortiz Morant, quien abrió su programa Latitudes del Deporte.

El fallecimiento de Franco se suma al de Juan Carlos Vaca Semo que murió este domingo en Trinidad tras una tener complicaciones renales. Eduardo tenía 62 años y trabajo en el área de comunicación en distintas instituciones del Beni, poniendo siempre adelante la responsabilidad.

“Otro compañero que nos dejó, con el me inicie en el periodismo deportivo en el programa Realidades del Deporte de la emisora de radio Taropé. Me recuerdo que me dijo que yo podía tener mi equipo deportivo porque me gustaba siempre la radio y hacer la cobertura deportiva. Hasta pronto Eduardo Franco Céspedes, gran amigo relator comercial”, dijo Fernando Ortiz, director de Latitudes del Deporte.

Ortiz recordó que dos veces conversaron con Eduardo en el estadio Yoyo Zambrano y lo invito a la emisora de radio para que los acompañara en el programa Realidades del Deporte. Remarcó que comenzó con los datos estadísticos en el programa, luego todas las noches en su casa de Eduardo practicaban locución y comentarios, así fue que se intereso más al programa y a la transmisión deportiva.

Eduardo Franco Céspedes, en el año 2002 fue administrador de la emisora de radio FM 94.7, donde abrió las puertas a muchos jóvenes y señoritas, que hacían sus primeras armas en la comunicación social. En ese año el mencionado periodista seguía dentro del programa Realidades del Deporte, al mando de Alberto Lazarte, Rufino Chuve y Fernando Ortiz, entre otros que se iban integrando.

“Lamentablemente el periodismo deportivo está de luto por la pérdida de dos colegas periodistas como Eduardo Franco Céspedes y Juan Carlos Vaca Semo, Dios los quiso en su Santa Gloria. Dejan un enorme vacío en el periodismo beniano, pedimos a sus familiares resignación y fortaleza por la irreparable pérdida de estos dos seres queridos”, acotó, Samuel Parada García, director de Benivisión Tv.

“Te nos fuiste tío querido dejándonos un gran dolor en nuestros corazones. La muerte se ha llevado tu cuerpo pero tu espíritu siempre estará con nosotros por siempre en nuestros corazones sabemos que hoy tu alma descansa en paz y que estas a lado de nuestro creador, besos hasta el cielo”, escribió en su cuenta personal Narda Fabiola Franco Álvarez, familiar de Eduardo.