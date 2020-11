Exgobernador denuncia que fue torturado en Chonchocoro para inculpar a Evo Morales

El exgobernador del Beni, Alex Ferrier, denunció que fue torturado cuando estuvo detenido en Chonchocoro (La Paz), en agosto pasado, para obligarlo a inculpar al expresidente Evo Morales en un caso de pedofilia.

“La cuarta noche empiezan a torturarme (…) me sacaban supuestamente a reunión, a las 10 de la noche, me encapuchan (…) me dice una persona ‘los jefes quieren que renuncies al Movimiento Al Socialismo y que digas que lo viste a Evo Morales con la Nohemí”, denunció.

También, debía decir que en su casa en ocasión de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales invitó un churrasco al equipo del Chapare, en el que jugaba esa dama, circunstancias en las que evidenció hace cuatro años la relación que tenía con Morales.

Ante su negativa y a 5 grados bajo cero le echan agua, sin ropa, provocándole signos de hipotermia.

“Esta situación se dio cuatro noches seguidas (…) los policías nos dicen que era gente de afuera que venía, gente del Ministerio de Gobierno, tengo algunos nombres”, aseguró.

Reveló que Morales desde la Argentina lo llamó y le pidió que firme lo que le ofrecían, además que sea trasladado de Chonchocoro, porque su vida estaba en peligro.

La jueza Enohe Yensi Rojas, el 17 de agosto, ordenó la detención preventiva en el penal de Mocoví de la exautoridad por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en la construcción de la carretera Trinidad-Loreto.

El Ministerio de Justicia demandó a Ferrier por esa carretera, obra que se habría realizado sin licitación, sin adjudicación y sin un contrato previo, por un monto de 80 millones de bolivianos.

Posteriormente, el 21 del mismo mes, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz.