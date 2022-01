Esta semana se conocerá empresa que recogerá la basura en Trinidad

A mediados de este mes se conocerá la empresa que se hará cargo del recojo y tratamiento de la basura en Trinidad, después del informe de un equipo técnico que evalúa las propuestas de cuatro empresas, informó el alcalde Cristhian Miguel Cámara.

“Ya tienen un informe ellos, ya tienen bastante avanzado el tema, son cuatro empresas las que están; quiero decirle al pueblo trinitario que va ser de mucha responsabilidad este trabajo”, aseguró.

Sin embargo, dijo que hay “una fatiga increíble” de una empresa que no tiene respaldo económico, pero que “tiene una gargantita hermosa” que ha prometido de todo.

Incluso, dicha empresa visitó a los mototaxistas para promover marchas en una muestra clara de desesperación.

“Esto tiene que tomarse con mucha seriedad, no podemos tomar una decisión a la ligera para que después sea perjudicado el pueblo trinitario, no podemos dar a una empresa que tiene 30.000 bolivianos de constitución”, cuestionó.

Aclaró que no se trata de favorecer o no a alguna empresa y en su caso no busca ningún interés personal.

El burgomaestre, indicó que una vez se tenga las actas e informe se procederá a elaborar el contrato para que a partir del 15 de este mes comience a trabajar la nueva empresa.

Al mismo tiempo, hizo notar que en época lluviosa siempre hay crisis en el recojo de basura porque los camiones no pueden entrar a las calles, lo que da lugar a la formación de micro basurales.

“No es algo extraordinario, sí es un problema, lo hemos estado tratando de solucionar, un tractor incluso se puso a disposición para que pueda entrar a los lugares a los lugares más escondidos”, indicó.

Cámara, dijo que se decidió tercerizar el servicio porque la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT) no tiene la capacidad de invertir más de 100 millones de bolivianos para comprar equipos.