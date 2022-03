ENTEL entregó premios en Trinidad de “La Promo del Millón”

Ejecutivos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) entregaron el martes en Trinidad, premios a dos de los siete ganadores en el Beni de “La Promo del Millón”, consistente en 10.000 bolivianos.

“Estamos premiando por ser personas que tienen preferencia en el uso de nuestros servicios”, expresó el gerente regional de esa empresa, Juan Gutiérrez.

La promoción consistió en que por cada 20 bolivianos de recargas de crédito acumuladas, el usuario con servicio móvil prepago o postpago, recibió un ticket con un número para participar en el sorteo electrónico de 100 premios de 10.000 bolivianos.

Esa campaña se realizó del 01 de febrero al 08 de marzo.

Los ganadores en el Beni son Yexarin Oliveira, Ingrid Vargas, Pedro Salvatierra, Heydi Puro (Riberalta); Tania Vaca (Guayaramerín), Froilan Marquina (San Borja) y Ramón Diego Carvalho (Trinidad).

“Queremos destacar el hecho que ENTEL reconoce el esfuerzo y la fidelidad de nuestros clientes”, manifestó.

“Agradecer a esta empresa porque ha premiado a personas que tal vez están pasando necesidades, en esta tremenda situación económica que vive todo el país”, manifestó Carvalho.

En su caso, dijo que ese dinero lo destinará para la compra de medicamentos para su padre que se encuentra delicado de salud. Con una recarga de 20 bolivianos gané 10.000, agregó.

“Esto me servirá para construir mi casita, yo soy de San Borja, he venido solamente a recibir este premio que es muy importante, no esperabamos recibir este dinero”, dijo por su lado Marquina.

Ambos clientes manifestaron que hace años reciben los servicios de dicha empresa, ahora que fueron premiados seguirán participando de las diferentes promociones que se lancen a nivel nacional con premios atractivos.