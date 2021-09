ENDE DELBENI apoya colecta de sangre en Trinidad

UNICOM.- Trabajadores del área técnica de ENDE DELBENI SAM, después de una charla informativa realizada por el personal del Banco de Sangre de la ciudad de Trinidad, procedieron a donar sangre de manera voluntaria, esto con el fin de fortalecer la reserva de sangre segura para personas que lo necesiten en el departamento del Beni.

La sangre y los productos sanguíneos seguros, así como su transfusión, son un aspecto fundamental de la atención y la salud pública. Cada día permiten salvar millones de vidas y mejorar la salud y la calidad de vida de muchos pacientes.

Las donaciones de sangre son más necesarias que nunca durante la actual pandemia por COVID-19, y los servicios de sangre en toda Bolivia están tomando medidas para garantizar que las donaciones continúen de manera segura para los donantes y receptores de sangre, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los donantes voluntarios y altruistas de sangre, son todas aquellas personas mayores de 18 y menores de 65 años que deben pesar como mínimo 50 Kg, tener hábito de vida saludable, no estar en tratamiento médico, no padecer de anemia, no haber donado sangre en los tres últimos meses, no estar embarazadas y estar consciente de que donar sangre, es un acto voluntario y altruista.