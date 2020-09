En Beni apuestan por la biotecnología para mejorar la producción agropecuaria

CIENTÍFICA. Los productores del Beni han decidido avanzar hacia la consolidación de una agricultura moderna y amigable con el medio ambiente.

El presidente de la Federación de Ganaderos del Beni, Juan Carlos Abularach, afirmó el lunes que el uso de transgénicos servirá para obtener mejores resultados en la producción agropecuaria en esta región y el país.

“Los transgénicos para el sector agropecuario del país son fundamentales para el desarrollo de la economía, para la generación de empleo y para la reactivación económica de manera más acelerada”, afirmó en conferencia de prensa.

Aseguró que la aplicación de transgénicos no tendrá efectos negativos en la salud de la población, como se afanan en hacer creer algunos grupos.

Por su lado, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Beni, Alfredo Tababary, dijo que rechazan la acción ciudadana interpuesta contra el Decreto Supremo 4232 referido a los eventos biotecnológicos.

“Hace 10 años Bolivia no goza de la biotecnología que está vigente en todos los países cercanos, es más ha existido información mal intencionada satanizando estos eventos biotecnológicos”, enfatizó.

Aseguró que los productores del Beni han decidido avanzar hacia la consolidación de una agricultura moderna y amigable con el medio ambiente.

Sostuvo que la investigación científica aplicada a la tecnología agrícola productiva representa una esperanza para mejorar los estándares de calidad y de rendimiento por unidad de superficie.

Tababary, dijo que con la biotecnología se tendrá la posibilidad de competir en igual condición con los países desarrollados.

“Este crecimiento es de forma vertical, la productividad va minimizar el impacto en la frontera agrícola, es decir al tener mayor rendimiento no necesitamos crecer de forma horizontal”, resaltó. Además, el Plan de Uso de Suelo (PLUS) está orientado a las pampas y no al desmonte.