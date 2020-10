Empresa hizo recálculo estructural para construir edificio de la FELCV

El alcalde de Trinidad, Mario Suárez, informó el miércoles que la empresa que se adjudicó la construcción del edificio de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), en Trinidad, que tiene un costo de 5,2 millones de bolivianos, se vio obligada a hacer un recálculo estructural.

“El diseño no fue hecho por la Alcaldía y es una obligación de toda empresa hacer un recálculo estructural, entonces constató que las estructuras que se habían diseñado no eran suficientes para que no haya problemas”, explicó.

Aclaró que el recalculo no fue aprobado por la comuna, sino la Policía, porque los recursos provienen del 10% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos en lo referente a seguridad ciudadana.

La aprobación fue hecha hace un mes, lo que demoró el inicio de trabajos, a lo que se suma las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Suárez, dijo que se desembolsó el 50% del anticipo y no se ha hecho un nuevo desembolso porque los recursos del IDH llegan cada fin de mes.

“La empresa va empezar a trabajar entre el 3 y 4 de noviembre, pero no es posible que ciertos concejales no sepan lo que pasa en la Alcaldía; no es posible que la Policía no sepa que la orden de cambio dependía de ellos”, manifestó.

Por los motivos señalados, sostuvo que la comuna no tiene ninguna responsabilidad en la demora de la obra que comenzó en mayo de 2019.