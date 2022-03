EMAUT extrema esfuerzos para recojo de basura

La gerente de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT), Indira Balcazar, afirmó el martes que se esfuerzan por superar los problemas para el recojo de la basura y que provocan reclamos de los usuarios.

“Sé que estamos causando malestar a la población”, dijo a tiempo de afirmar que el bloqueo en la carretera a Santa Cruz les impide trasladar los desechos al botadero.

En el botadero se tiene una excavadora y una pala cargadora, mientras que para el recojo en la ciudad solamente se dispone de seis unidades, de las cuales tres son alquiladas.

Ante esta situación cubren las rutas durante el día y la noche ante el reclamo de la población por la basura acumulada en los distintos barrios.

“En el tema del penal de varones, efectivamente, esta semana no hemos recogido la basura, lamentablemente el recojo allá solamente se hace en la mañana, en la tarde no nos dejan ingresar”, dijo.

Expresó la predisposición de esa empresa de atender y resolver los problemas que surgen en función a la capacidad de respuesta que se tiene.

Según los internos de dicho penal, hace dos semanas que no se recoje la basura lo que provoca olores insoportables, situación que también afecta a los vecinos del barrio Maná, en el sector norte de la capital beniana.

EMAUT se comprometió a recoger los promontorios de desechos la jornada de este miércoles.