Denuncian a asambleísta por acoso y violencia política

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Cecilia Giraldo, denunció el miércoles en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia al asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Limbert Herbas, por acoso y violencia política.

“En todos meses he tenido que ver y observar cómo maltrata psicológicamente a las asambleístas, a las funcionarias, cómo quiere imponer, chantajear y amedrentar a nuestras hermanas; aquí estoy para decir basta de abuso político, de ser malcriado”, dijo.

Informó que en la sesión para elegir al Gobernador interino por cinco días dicho asambleísta intentó agredirla.

“De manera violenta me grita, me insulta, se viene a quererme agredir físicamente, eso no podemos permitir”, enfatizó.

La elección de Edgar Rea como gobernador interino fue a raíz que el titular Alejandro Unzueta tenía previsto asistir a un encuentro bilateral del 22 al 26 de octubre en la ciudad de Porto Velho-Brasil.

Al respecto, Herbas, lamentó que la presidenta del ente legislativo falte a la verdad, además que la convocatoria a reunión del bloque mayoritario (MAS), no especificaba el temario como se acostumbra.

“Admito y reconozco que hubo discusiones de un lado y del otro, pero me extraña que la presidenta de la Asamblea declare que mi persona la quiso agredir físicamente”, afirmó.