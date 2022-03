Demandan a Alcalde por contrato y éste celebra para transparentar proceso

Dos concejales de Trinidad demandaron al alcalde Cristhian Miguel Cámara, por supuestos delitos en la contratación de la asociación accidental Trini Limpia, decisión que aplaudió esa autoridad para transparentar el proceso.

“Estamos presentando la denuncia con todas nuestras observaciones para que sea la Fiscalía la que pueda determinar responsabilidades, en caso las hubiese”, dijo el concejal Mauricio Barba.

La denuncia es por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, entre otros.

Aseguró que no permitirán que ningún proceso de contratación que no cumplas las normas se ejecute en este municipio.

“No es un tema político, aquí estamos cuidando los intereses de la población trinitaria, lo que corresponde es hacer nuestro trabajo”, manifestó el concejal Arnoldo Méndez.

Antes de esa denuncia, el Concejo Municipal devolvió al Ejecutivo el contrato que suscribió para la limpieza y la disposición final de la basura en Trinidad, haciendo 23 observaciones.

“Eso transparenta la gestión y ahora el Ministerio Público tendrá la labor de averiguar, que la justicia determine las irregularidades o no; eso es bueno (…) no se puede tildar a una persona, todos tenemos el derecho a la defensa”, enfatizó el Alcalde.

Comentó que cualquier persona tiene la obligación de denunciar un delito, de lo contrario es cómplice. Ahora dejemos que la justicia haga su trabajo, agregó.

Cámara, reiteró que no hay ninguna irregularidad en el contrato para hacer lo que siempre se hizo, es decir tercerizar el recojo de basura, pero esta vez se lo hace bien.

“Si estamos insertando esa semillita que la gente tiene que exigir y fiscalizar, me parece estupendo”, dijo.