Defienden originalidad de Los Macheteros ante distorsión de la danza

Instituciones salieron en defensa de la originalidad de la danza Los Macheteros, como reacción tras la presentación distorsionada durante un acto público el fin de semana en Trinidad.

El director municipal de Comunicación, Sebastián Murillo, aclaró que si bien apoyaron el tuning car no tenían conocimiento que el club de Santa Cruz tenía previsto la presentación de esa danza.

“Nosotros siempre vamos a estar a favor de nuestro Cabildo Indigenal porque es parte de nuestra cultura”, aseguró.

El corregidor de esa organización originaria, Rubén Yuco, manifestó que a raíz de esa distorsión los grupos de macheteros en Trinidad le pidieron demostrar cómo se interpreta esa danza milenaria y guerrera.

Es así que los danzarines partieron con sus atuendos y paso marcial desde la sede del cabildo hasta la catedral y la Alcaldía, en el centro de la ciudad.

“Todos debemos defender esta danza, que no vengan personas de otros lugares y la tergiversen con un ballet, que la bailen empelotos (semi desnudos), entonces pedimos que estas presentaciones no se vuelvan a repetir”, enfatizó.

Esa expresión cultural fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de Bolivia por la Cámara de Diputados.

La ley declara Patrimonio Cultural e Inmaterial de Bolivia a la Danza de los Macheteros expresada a través de su música, su vestimenta, coreografía y canto, constituyéndose a una manifestación cultural de la identidad del país.

Asimismo, da potestad al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas en coordinación con entidades autónomas, a encargarse de formular políticas de protección, promoción, recuperación y salvaguardia de la danza.

La presidenta de la Casa de la Cultura del Beni, Selva Libertad Velarde, dijo que no asistieron a la cuestionada actividad donde se presentó la danza por que fueron invitados.

“Se repiten estos reclamos duramnte años y siguen sucediendo estas distorsiones, o evoluciones que le quieren llamar algunos al tema de la cultura beniana en particular”, manifestó.

Comentó que incluso en otros países se danza Los Macheteros, con pasos, música y vestimenta distorsionados. Los trajes que llevan los bailarines de Moxos son vestimenta, no son disfraces, agregó.

Lamentó que se introduzca coreografías ajenas a la espiritualidad mojeña, porque esa danza es sagrada, lo cual se constituye en una agresión a los espacios sagrados.

En circulos de opinión y redes sociales se criticó la presentación estilizada de esa danza emblemática del Beni.