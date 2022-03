Declaran emergencia por colapso de botadero en Trinidad

El alcalde de Trinidad, Cristhian Miguel Cámara, mediante decreto declaró emergencia municipal como consecuencia del colapso del botadero y la cantidad de basura en los barrios, problema que aseguró se arrastra desde gestiones anteriores.

“Este botadero nació con la idea que tenga 15 años de vida, ya estamos llegando a los 40 años y no se dio una solución, en 2020 ampliaron el plazo para el cierre técnico del botadero, lamentablemente no se hizo nada”, dijo.

Esa declaratoria fue con base a una resolución

del Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (COMURADE), además de informes de otras reparticiones de la comuna.

En ese sentido, se buscará el financiamiento que se requiere para el cierre técnico del botadero e implementar un complejo de residuos sólidos en un predio que será expropiado.

Cámara, dijo que se pedirá apoyo de maquinaria a la Gobernación y financiamiento al Gobierno nacional para solucionar esta problemática.

Comentó que uno de los principles problemas que se tiene es que la maquinaria de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT) completó su ciclo de vida, por tanto no se puede recoger toda la basura acumulada en los barrios.

“Una de las soluciones es aprobar el contrato con la asociación accidental Trini Limpia que tiene toda la maquinaria, está parqueada”, manifestó.

Cámara, afirmó que paralelamente a la declatoria de emergencia se tiene un plan de contingencia que se comenzará a ejecutar en coodinación con las autoridades departamentales y nacionales.

“A partir de la emergencia vamos a poder de alguna manera disponer de algunos recursos extras para alquilar una maquinaria, gracias a Dios la época de lluvia terminó, ya vamos a poder dar transitabilidad a un costado del botadero”, dijo. Fotografía Concejo Municipal de Trinidad