Declaran alerta roja en municipio de Trinidad por densa humareda

El alcalde de Trinidad, Cristhian Miguel Cámara, declaró la alerta roja en este municipio a causa de la espesa humareda proveniente de los incendios en otras poblaciones del Beni, también del departamento de Santa Cruz.

“Hay un nivel bastante grande de contaminación ambiental en el aire, hemos tenido reportes de unidades educativas que ha tenido que suspender labores debido al problemas visuales; este humo no es originado por ningún por ningún foco de calor local”, afirmó.

Aseguró que la humareda y ceniza es originada por los incendios en las provincias Iténez, Mamoré, Yacuma y Moxos, así como en la región de Santa Cruz, ya que en Trinidad se tiene dos incendios que no revisten importancia según el monitoreo realizado.

Cámara, lamentó el perjuicio para las operaciones aéreas y complicaciones de salud por lo que se realizará una campaña para evitar daños mayores.

“Este evento se realiza año tras año, pero es momento de empezar a poner un alto, vamos a ver que acciones más tomamos además de las multas tradicionales, las notificaciones”, dijo.

Adelantó que se tomará contacto con el Viceministerio de Defensa Civil, Ministerio de Medio Ambiente y Agua para frenar este tipo de acciones que causan muchos problemas.

La autoridad municipal, recordó que en años anteriores en esta época se reportaban hasta 50 incendios, ahora solamente dos, lo que demuestra que la sensibilización dio resultados, pero todavia hay mucho por hacer.

“Hay avances, pero no vivimos en una capsula, es decir los fuegos que se produzcan en otros lugares nos van a afectar, dependiendo de la dirección del viento”, indicó.

Resaltó la preparación del personal del Centro de Operaciones de Emergencia municipal para combatir cualquier tipo de incendios.