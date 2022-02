COVID-19: SEDES advierte que el Carnaval puede originar quinta ola

Los festejos del Carnaval pueden derivar en la quinta ola de coronavirus, sino se toman las medidas de prevención, advirtió el lunes el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Juan Carlos Sakamoto.

“Nosotros recomendamos que no haya fiesta, que no haya Carnaval, pero eso lo decide el Gobierno municipal de Trinidad, nosotros respetamos la autonomía”, dijo.

Comentó que por la prolongación de esa festividad existe el riesgo latente de originar una nueva ola de la pandemia en Trinidad y en todo el departamento.

En este sentido, pidió a la población respetar de manera estricta las normas de bioseguridad, como el uso obligatorio del barbijo, distanciamento social de por lo menos 1,5 metros, uso de alcohol.

“Esta es una fiesta en la que vamos hacer bien claros, a nosotros los cambas nos gusta beber, lo único que deseamos es que no venga la quinta ola”, manifestó.

Expresó su preocupación ante la posibilidad del rebrote de la pandemia porque el SEDES combate solo, todos los días, con brigadas móviles y entrega de medicamentos a través del plan “Banderitas Blancas”.

Recordó que en las pasadas olas el virus atacó al personal de salud y médicos, pero ese trabajo permitió salvar muchas vidas en todo el departamento.