Covid-19: Alcalde Cámara apuesta por la prevención

Antes que volver a las restricciones, el alcalde de Trinidad Cristhian Cámara propone mantener la bioseguridad sin generar alarma a la población ante una nueva ola de covid-19.

El burgomaestre considera que más que “declarar emergencias” se debe trabajar en prevención y promoción de la salud.

Por esto, tras una reunión de este lunes con la Dirección Municipal de Salud (DIMUSA) se acordó hacer algunos ajustes en centros de salud para fortalecer su trabajo.

También la siguiente semana un equipo del Consejo Social Municipal de Salud (COSOMUSA) y el DIMUSA viajará a la Sede de Gobierno para gestionar ítems y otros temas que según Cámara se deben conseguir a través del diálogo.

Para la autoridad edil se querría generar una crisis sanitaria cuando no la hay. En el caso covid, el número de casos no es alarmante y el dengue es un problema que enfrenta la región todos los años. “No digo que está bien, pero no podemos alarmar con cosas que son recurrentes. Lo que tenemos que hacer es prevención”, dijo.