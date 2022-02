Cooperativas mineras con oficina en Trinidad

La Gobernación del Beni inauguró una oficina de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDCOMIN), en Trinidad, para un mejor trabajo de coordinación en este campo.

“Este acto tiene una significación trascendental, no solamente es histórico, sino también económico para el departamento”, manifestó el secretario general de la Gobernación, Fernando Arias.

Hizo notar que en la región se tiene una inmensurable riqueza en los ríos y cerros, la cual en el pasado se explotó de manera ilegal y abusiva, como sucedió en la serranía de San Simón.

Informó que se trabaja un paquete de leyes para que declare al departamento, no solo ganadero, sino también agro industrial, minero e hidrocarburífero.

El secretario departamental de Minería, Energía e Hidrocarburos, Alfonso Villavicencio, resaltó la alianza con ese sector para un mejor aprovechamiento de la riqueza minera que tiene la región.

“El Beni no solamente es ganadero, agricultor, también es minero, solo que durante mucho tiempo se viene explotando nuestra riqueza de manera desmesurada, irresponsable, para beneficio de unos cuantos, muchas veces extranjeros”, dijo.

Destacó la alianza con los actores del sector minero, el cual aseguró, será uno de los más importantes en la región, pero cumpliendo el pago de las regalías que corresponden al departamento.

Expresó su confianza que se realizará una trabajo estrecho de coordinación para beneficio de la población beniana, especialmente de los municipios productores.

“Mucho tiempo nos hicieron pensar que el Beni estaba solamente destinado a una sola actividad, sabemos que es el principal productor de arroz; todos conocíamos la realidad de la minería, pero nadie le puso la cascabel al gato”, expresó el alcalde de Trinidad, Cristhian Miguel Cámara.