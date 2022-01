Controlan que pasajeros porten carnet de vacunación y certificado PCR

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó en Trinidad que junto a la entidad denominada Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), controlan que los pasajeros porten su carnet de vacunación contra el COVID-19 y su certificado PCR.

“Estamos controlando que todos nuestros pasajeros, nuestros clientes, porten su carnet de vacunación y también su certificado PCR; si no lo tienen hemos instalado aquí puntos de vacunación, también podemos entregar estos certificados y pruebas”, dijo en el aeropuerto Jorge Henrich.

Aseguró que en ese lugar, se tiene la capacidad de vacunar 200 personas por día, además de 100 pruebas de antígeno nasal y 100 pruebas PCR.

La autoridad, afirmó que al Gobierno nacional le interesa que la población esté sana en esta pandemia de coronavirus, razón por la que se equiparon los centros de vacunación en todo el país.

“Todo lo que se está realizando es de manera voluntaria, el que no quiera vacunarse puede presentar su certificado PCR; entonces no estamos obligando”, sostuvo.

Montaño, dijo que todos los días se atenderá en ese punto de vacunación porque se tiene que ser responsable con el prójimo.

Ese control se hace también en las terminales terrestres y fluviales, además de apoyar a los municipios y las gobernaciones.

Ante la exigencia de esos documentos, muchos pasajeros no tuvieron otra opción que hacerse vacunar porque tenían necesidad de llegar a destino sin pérdida de tiempo.

En las entidades bancarias muchas personas no pudieron retirar y realizar depósitos porque no les permitieron realizar esas transacciones, debido a que no contaban con dichos documentos.

Esta situación provocó la reacción y reclamo de muchas personas, como el maestro jubilado José Luís Zapata, que se declaró en huelga de hambre en señal de protesta.