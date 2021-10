Conforman comité para la gestión de los museos que atienden en Trinidad

El director municipal de Desarrollo y Promoción Turística, Luís Menacho, informó la conformación del primer directorio del I Comité de Gestión de los Museos que atienden en Trinidad, en procura de lograr su fortalecimiento.

Esos museos el CIRA-Ictícola, Etnoarqueológico Kenneth Lee, de Bellas Artes, de Biodiversidad-CIBIOMA, Histórico de los Héroes del Chaco y el Museo Histórico del Beni.

De ese total tres museos están a cargo de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), los demás los administran la Casa de la Cultura del Beni, la Gobernación y la comuna de Trinidad.

“De forma conjunta vamos a elaborar las necesidades que se tienen en cada uno de los museos, para reactivar lo que en algún momento fue la Ruta de los Museos para incentivar el turismo en este municipio”, dijo.

En un primer diagnostico, se identificó que no solamente se tiene falencias en cuanto a infraestructura, sino también en cuanto al personal en lo que respecta a la capacitación.

Respecto a los horarios de atención, se habló que atender en determinados horarios los fines de semana.

Menacho, dijo que recién abrieron sus puertas el Museo Ictícola que atiende hasta los días sábados de horas 8 a 12, pero abren si existe una visita programada. El CIBIOMA es otro de los museos que abrió sus puertas.

Consideró fundamental mantener en buen estado esos museos porque guardan la historia de este departamento, legado de nuestros antepasados.

Los asistentes a esa reunión mencionaron la necesidad de crear otros museos, como de las Danzas, para conocer y defender las diferentes manifestaciones folklóricas de esta región.

Sin embargo, se tiene el problema que los museos no son auto sustentables como ocurre en otras regiones del país y del exterior. Estamos buscando la forma de añadir un plus para que sean auto sustentables y con personal capacitado, agregó.

La jefa del Museo Ictícola, Marbely Haibara, afirmó que es importante reactivar la Ruta de los Museos,

como una alternativa cultural a los visitantes nacionales y extranjeros.

El recorrido de los museos se realizó desde el año 2015 al 2017 a través de un convenio interinstitucional, el cual ahora se pretende reactivar.

“Se hizo un análisis de cada museo para ver sus deficiencias y así poder coordinar y apoyar para que puedan funcionar este 18 de noviembre, efeméride departamental”, manifestó.

En esa fecha estará en desarrollo la feria ganadera, turística, cultural, artesanal, organizada por la UAB la cual concentra una gran cantidad de población, además de la visita de turistas.