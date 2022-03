Concejo todavia no recibió observaciones subsanadas del caso Trini Limpia

Concejales municipales informaron el jueves que siguen esperando que el alcalde Cristhian Miguel Cámara, les remita las observaciones subsanadas del contrato que suscribió con la asociación accidental Trini Limpia, para la limpieza y la disposición final de la basura en Trinidad.

“Han pasado nueve días desde que mandamos el informe esperando que se puedan subsanar estas observaciones y todavia no tenemos respuesta del Ejecutivo”, dijo la concejala Carla Sittyc.

En este sentido, el Alcalde debe remitir las 23 observaciones subsanadas para avanzar en la solución del problema de recojo de basura.

El presidente de dicho órgano, Rodney Yacir Mercado, recordó que dos informes no aprobaron el proyecto del Ejecutivo para contratar dicha empresa, razón por la que el contrato fue devuelto con 23 observaciones.

“Ninguno de los concejales le ha faltado el respeto al Alcalde, el trabajo que realizamos es de cara al pueblo, el tema sensible de la basura es pues importante para todos, vemos que el recojo es totalmente irregular”, afirmó.

Recordó que el Ejecutivo en su momento reconoció que la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT) estaba en quiebra, pero después aseveró lo contrario.

Mercado, opinó que si esa empresa tiene recursos disponibles se debe contratar maquinaria para mejorar el servicio.

Precisó que dentro de la labor de fiscalización aguardan las observaciones, ya que pasa el tiempo y se necesita dar una solución a la problemática de la basura en la capital beniana.

Consideró importante aclarar el tema para que la población no crea que los concejales dilatan el tratamiento de ese tema.