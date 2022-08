Concejales realizan inspección “in situ” a predios de Urbanización “El Recreo”

Cumpliendo con la Ley de Fiscalización, el presidente del Concejo Municipal de Trinidad, Lino Richar Mamani, junto a los Concejales Elena Gutiérrez, Aleida Barboza, Mezoth Shriqui y Víctor Alfonso Quispe, presidentes de las Comisiones Jurídica, de Servicios Públicos y Técnica de Planificación respectivamente, realizó una inspección “in situ” a los predios de la Urbanización “El Recreo”, para verificar si cumplen con los requisitos para su aprobación como tal, y ver si han destinado los lotes correspondientes a las Viviendas de Interés Social (VIS).

Esta inspección, fue acompañada por el Secretario Municipal de Planificación, Carlos Alfonso Ruiz y técnicos del Gobierno Municipal de Trinidad, además del propietario de la urbanización, Mauricio Chávez y algunos vecinos colindantes.

CONCEJALA

Al respecto, la presidenta de la Comisión Jurídica Institucional, Concejala Elena Gutiérrez, manifestó que a través de inspecciones “in situ”, verifican las condiciones de las urbanizaciones que buscan ser aprobadas como tal, viendo las condiciones en que se encuentra el predio, si ya tienen abiertas calles y avenidas, si están destinados los espacios de áreas verdes.

Señaló que, también verifican que los lotes destinados para las Viviendas de Interés Social (VIS), estén estaqueados, no estén en lugares donde hay curichis y que estén acondicionados, tomando en cuenta que son para familias de escasos recursos, personas con discapacidad y de la tercera edad y madres solteras entre otros sectores vulnerables.

“Tenemos un plazo de 10 días a partir de esta inspección, para presentar al Pleno del Concejo el informe de las Comisiones, pero para ello, los propietarios de la urbanización tienen que cumplir con todos los requisitos enmarcados en la Ley Municipal de Urbanizaciones y Subdivisiones, con toda esa documentación ingresa al Pleno para su respectiva Ley de Aprobación”, resaltó Gutiérrez.

PRESIDENTE

Por su parte, el presidente del CMT, Lino Richar Mamani, manifestó que por segunda vez realizan inspección en la Urbanización “El Recreo”, para constatar si lo que muestra el plano ya está ejecutado, pues en el plano aparece como que ya estuvieran todas las calles y avenidas aperturadas, pero ven que la maquinaria aún está trabajando en el sector de los lotes VIS, y en esas condiciones el Concejo Municipal no puede aprobarla aún como urbanización.

Mencionó que en ese sentido, las Comisiones del CMT tendrán que dar un nuevo plazo hasta que los propietarios cumplan con lo estipulado en la Ley Municipal de Urbanizaciones y Subdivisiones, dejando las calles y avenidas expeditas, incluyendo las de los lotes VIS y las de los terrenos destinados para las áreas verdes, porque allí es donde podrán construir escuelas, postas de salud, mercados, parques, canchas y otros.

“El Secretario Municipal de Planificación, debe de dar seguimiento al avance de los trabajos de apertura de vías de esta urbanización, porque a partir de esta inspección, las Comisiones tienen 10 días de plazo para presentar sus informes al Pleno del Concejo para su aprobación o rechazo, caso contrario, los propietarios tendrán que pedir la ampliación del plazo, hasta que cumplan con lo que exige la ley, porque no podemos ser flexibles con una urbanización, porque todas están cumpliendo a cabalidad con la ley para que sean aprobadas”, subrayó el Concejal presidente.

PROPIETARIO

A su vez, el propietario de la Urbanización, Mauricio Chávez, explico a los Concejales, que solo es ese sector de los lotes VIS donde continúan trabajando las maquinarias, porque el resto del predio ya está con las vías aperturadas, inclusive tiene tendido eléctrico, comprometiéndose a acelerar los trabajos para cumplir con el plazo de 10 días y presentar todas las vías aperturadas, y los terrenos VIS debidamente estaqueados, así como los lotes para áreas verdes.