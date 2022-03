Concejales decidieron devolver contrato con Trini Limpia

El Concejo Municipal decidió devolver el jueves al Ejecutivo el contrato que suscribió con la asociación accidental Trini Limpia, para la limpieza y la disposición final de la basura en Trinidad, haciendo 23 observaciones.

Ocho concejales votaron a favor de la devolución, dos rechazaron y el presidente no vota. Votaron por el rechazo Mauricio Barba y Arnoldo Méndez.

La comisión mixta que se conformó para analizar el documento elaboró un informe por minoría y otro por mayoría. El pleno apoyó este último que planteaba la devolución

El presidente de ese órgano, Rodney Yacir Mercado, dijo que dicho contrato tiene muchas incongruencias que deben ser subsanadas en un plazo de 10 días.

“No estamos en contra, en ningún momento, que se mejore el recojo de basura, pero no nos podemos olvidar que estamos transfiriendo a una empresa por 15 años”, manifestó.

Mientras tanto, dicha empresa no puede operar en la capital beniana hasta que el Concejo apruebe el contrato firmado por el alcalde Cristhian Miguel Cámara.

El concejal Barba de la alianza Todos, explicó que el informe por minoría planteaba rechazar el documento y que se envíe a la Controlaría y a Transparencia, copia legalizada de toda la documentación.

“No estuvimos de acuerdo que se devuelva este contrato de concesión al Alcalde, más bien que se rechace porque consideramos que dentro de la observaciones realizadas, hay algunas que son insubsanables”, enfatizó.

Los concejales observaron que Trini Limpia fue legalmente constituida el 25 de enero del 2022, sin embargo, fue invitada a presentar propuesta para la concesión administrativa del citado servicio el 21 de enero del 2022,, es decir 4 días antes de que esté legalmente constituida.

“Situación que resulta incomprensible, como el Ejecutivo pudo cursar una invitación a una Sociedad Accidental que aún no había nacido a la vida jurídica”, concluye el informe.

Respecto al servicio de entierro sanitario mediante el empuje y compactación en la celdas construidas para tal efecto, se espera que el concesionario presente un plan de emergencia para no seguir aumentando la contaminación por los depósitos de residuos generados día a día.

Hacen notar que el colapso y la falta de espacio en las 10 hectáreas de terreno del actual botadero es inminente, ya que durante inspecciones realizadas se pudo observar que no existe el mínimo espacio para la construcción de una “celda de emergencia”.

Además, la construcción de una nueva celda conlleva la construcción de instalaciones complementarias como el depósito para el tratamiento de lixiviados, chimeneas para quema de biogás, entre otros.