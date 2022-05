Concejal Lino Richar Mamani es el nuevo presidente del CMT

Este martes 3 de mayo, se desarrolló la Sesión Ordinaria No. 01/2022-2023, del Concejo Municipal de Trinidad (CMT), en la cual se realizó la consideración del Informe de Gestión de la legislatura 2021-2022, la elección y posesión de la Directiva del CMT, legislatura 2022-2023, siendo electo por mayoría el Concejal Lino Richar Mamani (MAS-IPSP), como presidente, la Concejala Martha Yáñez (MTS), como Vicepresidenta y el Concejal Víctor Alfonso Quispe (MTS), como Secretario.

Posteriormente, se eligió y posesiono a los Concejales Bettsy Ortiz y Víctor Alfonso Quispe como miembros de la Comisión de Ética del Concejo Municipal de Trinidad, legislatura 2022-2023.

En la oportunidad, el recién electo presidente del CMT, Concejal Lino Richar Mamani, agradeció al ex presidente Evo Morales, por depositar la confianza de que su persona, una vez más este como candidato, y eso dio la posibilidad de volver a ser Concejal por el municipio de Trinidad, aclarando a la vez, que en esta gestión, se habían trazado la meta de tener un candidato propio del MAS-IPSP, independientemente del resultado que se hubiese dado en la elección.

“Habíamos dicho que íbamos a la elección con candidato propio del MAS-IPSP, y la presidenta de la Bancada, Concejala Elena Gutiérrez Nava, deposito su confianza en mi persona y por eso se propuso mi nombre para presidente durante la elección, agradecer también a las organizaciones y sectores sociales quienes posibilitan la participación plural que ahora tendrá el Concejo Municipal de Trinidad”, dijo Mamani.

Señaló que cada Concejal tiene la libertad de emitir su voto así como también de abstenerse, añadiendo que su persona siempre ha sido muy respetuoso de los acuerdos pactados, ya que cuando acordaron apoyar la decisión de una candidatura en la anterior gestión legislativa lo respetaron y apoyaron, pero en esta gestión, habían decidido ir con candidato propio de la Bancada del MAS-IPSP.

“Más allá de los acuerdos, esta la confianza que se deposita en una persona, de que pueda llevar adelante la representación de un Concejo, porque no solo representan a la bancada del MAS, sino que la representación es de todo el Concejo, que se radicaliza y visualiza en la directiva, creo que los dos Concejales que forman parte de la directiva, me acompañaran no solo en la etapa legislativa, sino también en hacer gestión para

Trinidad”, puntualizó Mamani.

PERFIL

Lino Richar Mamani Airoja, es Licenciado en Economía, de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), egresado de la carrera de Pedagogía de la UAB, Maestro Normalista de la especialidad de Matemáticas, del Instituto Superior “Clara Parada de Pinto”, Técnico Medio en Manejo Paquetes de Computación (SISCOTRI), y estudiante del 8vo. Semestre, de la carrera de Derecho de la Universidad del Valle (UNIVALLE), Trinidad, además de realizar muchos estudios extracurriculares en diversos ámbitos, refrendados por certificados de participación.

CARGOS DESEMPEÑADOS

Se ha desempeñado como Técnico en Plan de Manejo Forestal en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), y en el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), Docente de la Unidad Educativa “Ignacio Ortiz Mendoza”, encargado departamental del Instituto Nacional de Estadística (INE-Beni), Docente del Centro de Educación Alternativa Industrial “6 de Agosto”.

Ha sido Jefe de la Unidad de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, Jefe de la Unidad de Coordinación con los Movimientos Sociales en ADEMAF-Beni, Concejal Electo por el Movimiento al Socialismo, Instrumento Político Para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), del municipio de Trinidad, desde el 2015 y reelecto en el 2021, fue Vicepresidente del Concejo Municipal de Trinidad (CMT), gestión 2021, y elegido por mayoría como Concejal Presidente, gestión 2022-2023.

SINDICALISMO

Ha ocupado importantes cargos en el ámbito de la dirigencia sindical, entre los más destacados se puede mencionar que, ha sido presidente de la Agrupación Juvenil Movimiento Ambientalista Estudiantil Beniano (M.A.E.B.), presidente del Consejo de Dirigentes de la Carrera de Economía de la UAB, Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Normalistas del Beni (FEN-B), entre otras.