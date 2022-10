Con la presencia del representante del gobierno nacional: Se realizó reunión interinstitucional para ver avance del Proyecto BOL-110

Se realizó una reunión interinstitucional para ver los avances en el cumplimiento de las contrapartes para la implementación del “Proyecto de Seguridad Ciudadana en Trinidad BOL-110”, con la presencia del Director General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, Adrián Magueño, autoridades departamentales y municipales, Asambleístas, Concejales Municipales y autoridades policiales.

Al respecto, la Concejala Elena Gutiérrez, manifestó que la puesta en marcha de este proyecto estaba programada para el mes de noviembre, sin embargo se continua demorando, porque hasta la fecha la Gobernación no ha cumplido los plazos establecidos en el convenio intergubernativo, para la implementación del ambiente para el Centro de Monitoreo y Vigilancia, que es lo que le corresponde, por lo que se prevé que en marzo o abril del 2023, recién se comience a ejecutar.

Señaló que, ya están cansados de que el gobierno nacional, a través del Viceministro o del Director de Seguridad Ciudadana, tenga que venir a Trinidad para ‘arrear’ a las autoridades departamentales para que cumplan con su contraparte, no están tomando en serio el beneficio que trae este proyecto para la seguridad de la ciudadanía.

“Lo lamentable es que aun no se ha podido concretar ni siquiera la primera fase, por la demora de la Gobernación en cumplir su contraparte, por lo que se podría perder la continuidad en su segunda fase y Trinidad quedará con un proyecto inconcluso”, dijo Gutiérrez.

Manifestó que, luego de la reunión interinstitucional, junto al Director General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, se inspeccionó el trabajo que ya está realizando la empresa adjudicada para ejecutar lo que le corresponde a la Alcaldía de Trinidad, para que se pueda programar la instalación progresiva de las cámaras de seguridad, de reconocimiento facial y de placas vehiculares en los puntos establecidos por la Policía en coordinación con técnicos del municipio.