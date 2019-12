Comedor de La Santa Cruz se cierra a fin de mes

Después de 31 años de funcionamiento, el comedor de ancianos que atiende en la parroquia de La Santa Cruz será cerrado, a fin de mes, informó su responsable el sacerdote, Adam Bravo.

“Son 31 años de trabajo y me duele decirlo que como está la cosa lo tengo que cerrar, ya el 31, pero no tengo coraje de decirle a la gente que se vaya, a dónde se van a ir a comer”, preguntó.

Reflexionó que el hecho que durante más de tres décadas la gente haya asistido a alimentarse a ese lugar, demuestra que hay pobreza y hambre.

También, dijo sin identificar que le devuelvan el dinero que le robaron durante tres años por sostener dicho comedor.

“No vale eso de que no había plata; había plata y no la entregaron al comedor; yo quiero que me devuelvan esos tres años, porque es la plata de la comida y son mis ahorros”, enfatizó.

Consideró que es un tema de justicia reclamar el pago por el tiempo que mantuvo dicho comedor, aunque evitó dar montos para no polemizar. Me interesa que la gente tenga para comer y que lo ajeno se entregue al dueño, agregó.

“Se va cerrar el comedor el 31, ya la autoridad tiene que arreglar eso; se va cerrar porque yo no tengo plata”, dijo.

Lamentó que no haya apoyo de las autoridades, pero la población también debería actuar responsablemente ante esta situación que afecta a muchas personas.