Cívicos apoyan movimiento para mejorar dotación de agua en Trinidad

PANORAMA. “No es posible que como capital no tengamos agua potable, si vamos a San Ramón, San Joaquín, todo el tiempo las 24 horas hay agua; no es posible que aquí no tengamos ese servicio básico”, manifestó.

Dirigentes del Comité Cívico del Beni expresaron su apoyo al movimiento que busca renovar los directorios de la Cooperativa de Agua Trinidad (COATRI), en procura de mejorar el servicio y llegar a toda la población.

“Hemos decidido respaldar esta lucha por el tema del agua porque nos enteramos de las irregularidades con las que se ha venido manejando esa cooperativa”, dijo el presidente cívico Hugo Aponte.

Aseguró que no permitirán que logias manejen COATRI para ello solicitarán la información que sea necesaria para que haya una administración transparente y responsable.

En este sentido, afirmó que las acciones que se realicen para un manejo transparente de los recursos serán respaldadas, porque se trata de un beneficio colectivo.

Recientemente dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas y Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (FENCOPAS), informaron en Trinidad que coadyuvarán a la elección de los directivos de COATRI los cuales cesaron en sus funciones.

Al margen de esta decisión algunos socios realizaron asambleas en los distritos con miras a la renovación de los consejos de administración y de vigilancia.

Diferentes organizaciones vecinales expresaron su preocupación por el destino de la Cooperativa de Agua ‘Trinidad’, que después de muchos años no pudo concretar un servicio de 24 horas para loa socios y usuarios de este servicio básico.