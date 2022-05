Choquehuanca pide unidad y luchar contra el racismo

INDÍGENAS DEL BENI. La autoridad nacional señaló que, si se sigue peleando, unos cuantos seguirán aprovechándose del pueblo, por eso es importante la unidad.

En su participación en el Cabildo Consultivo de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, pidió a las organizaciones campesinas y originarias luchar por la unidad y contra el racismo, interpuesto por el colonialismo.

“Como pueblos originarios no nos tenemos que dividir, la gente que está divida se estanca, se pierde. Si nosotros nos vamos a dividir, no avanzaremos a ningún lado; por eso, es importante construir la unidad de los pueblos indígenas, la unidad del pueblo boliviano, la unidad de los que vivimos en Beni, de los que vivimos en Trinidad, de los que vivimos en Riberalta, ese es nuestro trabajo (…). Somos hermanos y entre nosotros no podemos seguir peleando y dividiéndonos”, expresó la autoridad.

Señaló que, si se sigue peleando, unos cuantos seguirán aprovechándose del pueblo, por eso es importante la unidad.

“Hay unos cuanto que no quieren la unidad de nuestros pueblos, de nuestras organizaciones, por eso tenemos que reunirnos, tenemos que encontrarnos, para eso tiene que servir estos eventos”, aseveró.

En ese contexto, Choquehuanca llamó a trabajar por la integración y tomar decisiones propias, mediante el consenso para el bien común.

“Tenemos que trabajar siempre la inclusión, no podemos excluir a nadie; no es bueno excluir, no podemos discriminar a nadie. Nuestra lucha es contra la discriminación, contra la exclusión, contra la explotación, contra el sometimiento, contra el racismo, contra el individualismo, contra el odio. Nuestras mentes han sido colonizadas, nos han infectado, el colonialismo nos ha infectado con el racismo, con el individualismo, con la codicia, nos ha infectado con el odio, con la división”, reflexionó el Vicepresidente.